Анастасия Станко на заседании ОБСЕ, а Григорий Решетник на «Мисс Одесса»: как медийщики провели уик-энд

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.
«І понеслося :) З такими непристойними знижками ми подумали, що сьогодні чорна п’ятниця - і тепер всі з обновками!», - подписала фото Мирослава.
Главный редактор Playboy Влад Иваненко провел время в компании красивых девушек и не смог не пошутить на актуальную тему.
«С представителями Саакашвили», - написал Влад.
Журналистка «Нового канала» Мария Себова побывала на съемках нового проекта в Израиле.
«Просто, чтобы вы знали, что рабочие дни у меня проходят преимущественно так», - написала Мария.
Ведущий Григорий Решетник на этих выходных тоже работал. Григорий вел церемонию награждения «Мисс Одесса». В такой компании и работа, как праздник.
«Меня всегда и везде преследуют красивые девушки. Подскажите, как с этим бороться???» - спрашивает у своих подписчиков ведущий.
Диджей и ведущий Влад Фисун тоже провел свой уик-энд «у станка». Да, еще и в парике с накрашенными губами.
А вдохновился Фисун образом Гленды из знаменитого фильма «Глен и Гленда» Эда Вуда.
Креативный продюсер департамента журналистских расследований «1+1» Александр Дубинский, слава богу, без красной помады, но тоже работал.
«Все бухают. А я работаю», - пожаловался Александр.
А ведущий Александр Скичко вместе с супругой отправился в Париж.
«Здравствуйте, мадам, сэр!» - написал всем на зависть Скичко.
Журналистка Анастасия Станко побывала в Вене на ежегодном заседании министров ОБСЕ. Ну и выгуляла новенький пуховик.
«Отак я буду всю зиму виглядати. Шукайте мене, якщо що по червоному капюшоні», - написала Анастасия.
А блогер Артем Травкин открыл сезон в Буковеле.
Статьи по теме
- Kyivstoner с Седоковой, а Горбунов с Поляковой: как медийщики провели уик-энд
- Екатерина Бабкина с Юрием Марченко, Влад Иваненко с Сергеем Дидковским, а Артем Травкин с бокалом: как медийщики провели уик-энд
- Петров на охоте, Влащенко без макияжа и Кисельчук в шортиках: как медийщики провели уик-энд
- Кисельчук хочет детей, Петров – крабов, а Сумская – сверчков: как медийщики провели уик-энд