ТЕЛЕКРИТИКА

Анастасия Станко на заседании ОБСЕ, а Григорий Решетник на «Мисс Одесса»: как медийщики провели уик-энд

Дуся

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.


Журналистка «Сніданку з 1+1» Мирослава Ульянина провела выходной на шопинге с коллегами.

Фото: facebook.com/myroslava.ulianina

«І понеслося :) З такими непристойними знижками ми подумали, що сьогодні чорна п’ятниця - і тепер всі з обновками!», - подписала фото Мирослава.

Главный редактор Playboy Влад Иваненко провел время в компании красивых девушек и не смог не пошутить на актуальную тему.

Фото: facebook.com

«С представителями Саакашвили», - написал Влад.

Журналистка «Нового канала» Мария Себова побывала на съемках нового проекта в Израиле.

Фото: facebook.com/mariesebova

«Просто, чтобы вы знали, что рабочие дни у меня проходят преимущественно так», - написала Мария.

Ведущий Григорий Решетник на этих выходных тоже работал. Григорий вел церемонию награждения «Мисс Одесса». В такой компании и работа, как праздник.

Фото: facebook.com/reshetnik.tv

«Меня всегда и везде преследуют красивые девушки. Подскажите, как с этим бороться???» - спрашивает у своих подписчиков ведущий.

Диджей и ведущий Влад Фисун тоже провел свой уик-энд «у станка». Да, еще и в парике с накрашенными губами.

Фото: facebook.com

А вдохновился Фисун образом Гленды из знаменитого фильма «Глен и Гленда» Эда Вуда.

Креативный продюсер департамента журналистских расследований «1+1» Александр Дубинский, слава богу, без красной помады, но тоже работал.


Фото: instagram.com

«Все бухают. А я работаю», - пожаловался Александр.

А ведущий Александр Скичко вместе с супругой отправился в Париж.

Фото: facebook.com

«Здравствуйте, мадам, сэр!» - написал всем на зависть Скичко.

Журналистка Анастасия Станко побывала в Вене на ежегодном заседании министров ОБСЕ. Ну и выгуляла новенький пуховик.


Фото: instagram.com

«Отак я буду всю зиму виглядати. Шукайте мене, якщо що по червоному капюшоні», - написала Анастасия.

А блогер Артем Травкин открыл сезон в Буковеле.

Фото: facebook.com

Чего только стоят одни его плавки.

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