Анастасия Станко на заседании ОБСЕ, а Григорий Решетник на «Мисс Одесса»: как медийщики провели уик-энд

«Меня всегда и везде преследуют красивые девушки. Подскажите, как с этим бороться???» - спрашивает у своих подписчиков ведущий.

Диджей и ведущий Влад Фисун тоже провел свой уик-энд «у станка». Да, еще и в парике с накрашенными губами.