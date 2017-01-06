ТЕЛЕКРИТИКА

Ананас, мороженое и пицца вместо кутьи: как медийщики провели праздничный уик-энд

Кто укатил в Таиланд, кто отдыхает на Сейшелах, а кому полюбились Карпаты

Дуся

Пока вы в рождественские выходные наслаждались семейным уютом и теплом, я своим привычкам не изменяла. Даже в такие праздничные выходные не могла удержаться, чтобы не «поколядовать» на просторах интернета и не узнать, как проводят Рождество наши дорогие и любимые звезды. И все это, естественно, с тарелкой кутьи.

Так мне было интересно посмотреть в Instagram, кто какие 12 блюд приготовит, у кого какая кутья и какие напишут рождественские пожелания поклонникам… Но, как потом оказалось, я слишком «раскатала губу».

Ольга Горбачева, например, старалась заполнить стол нужным количеством блюд. Правда, если бы добавила к приготовленным еще десять – была бы у цели.

«Кутью сделала, но выговор зато, что блюд 2, а не 12 от дочки все равно получила», – пожаловалась певица.

Не думаю, что дочка сильно ругала маму, ведь ребенка повезли в Испанию встречать Рождество, а там невозможно долго сердиться.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко, судя по фотографии, решили ограничиться мороженым на Рождество. Вы подумаете «какое мороженое, ведь ужасно холодно!». А вот и нет, Юлия в Таиланде, поэтому мороженое в самый раз.

Там же в Таиланде Рождество праздновали Андрей Джеджула со своей возлюбленной иВика из группы  «НеАнгелы». Ах да, и мультяшный персонаж в клетчатой рубашке. Как вы понимаете, это новый возлюбленный Вики, которого она, по всей видимости, пока решила не являть миру.

«Яскрава зірочка зійшла, Свята вечеря підійшла. С Рождеством благодатным всех вас!» – подписала снимок Вика.

У кого действительно «Свята вечеря підійшла», так это у тренера проекта «Зважені та щасливі» Вячеслава Узелкова.

«В Хоросткове Святвечер был прекрасный», – похвастался спортсмен.
Кстати, так же, как и Узелков, Рождество в семейном кругу встречала и телеведущая Леся Никитюк.

«Усіх з Різдвом Христовим! – написала телеведущая. – Зичу кожній домівці добра, злагоди, мирного неба над головою! А поки я заходжу до своїх ріднесеньких батьків і  пса зі  словами «Христос Рождається!!! Славімо Його!» С  Рождеством!».

Александр Педан повеселил своим снимком с дочкой Лерой. Видимо, на приготовление утки у них ушло немало времени, а как только птица была готова, Александр и Лера готовы были растерзать ее на части. Предварительно поздравив всех с Рождеством, естественно.

«С Рождеством Христовым! Мира, согласия и счастья вам и вашим семьям! Мы с  Лерой уже готовы к  ужину!»  – подписал снимок Педан.

С дочкой Рождество встречал не только Александр Педан, но и Светлана Лобода. Света, как всегда, в сценическом образе в идеальной обстановке среди розовых игрушек поздравила всех с праздником. Правда, вместо кутьи у певицы был попкорн, который с радостью лопала  ее дочка Ева.

«Мы с Евулей с радостью поздравляем вас с Рождеством! Хочу, чтобы каждый человек на  этой планете был счастлив и  любим!»  – пожелала всем певица.

А  вот поздравления от  судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименес-Браво, который на праздники находился у себя на родине в  Колумбии.  Эктор написал текст на  украинском языке! Там, в  Колумбии, кутью вряд ли найдешь, а вот экзотические фрукты – пожалуйста,  точнее рождественский ананас.

«А у нас різдвяний ананас оро-мієль, що  у  перекладі  – «золотий мед». Найважчий та  найсолодший ананас в  світі! З  Різдвом!»  – подписал фото Эктор.
Слава из «НеАнгелов», кажется, совсем забыла о Рождестве. Ой, я на  Сейшелах и  имя свое забыла бы от  удовольствия, а тут при –16 четко помню: Дуся я, Ду-ся!
У Влада Ямы не нашлось экзотических фруктов, но сладенького он поел и пожелал всем вкусного Рождества из Львова.
Ресторатор Николай Тищенко в Святвечер решил выглядеть идеально  и поехал в парикмахерскую. Наверное, чтобы за праздничный стол сесть с новой стрижкой.

«Ну как? Норм?» – тут  же потребовал комментариев Тищенко.

Актриса Ольга Сумская встретила Рождество в  Яремче вместе с  друзьями и  мужем. Ольга и  каталась, и   веселилась, и  даже пекла пиццу. А  кутья где?

Ну что ж, основные праздники у нас уже позади. Как я отмечала Рождество, ни за что вам не расскажу, тем более после таких снимков медийщиков. Куда уж мне! Но надеюсь, что ваш праздничный уик-энд прошел не менее интересно и насыщенно, чем у них. С Рождеством вас, друзья!



Теги