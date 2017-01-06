Ананас, мороженое и пицца вместо кутьи: как медийщики провели праздничный уик-энд

Пока вы в рождественские выходные наслаждались семейным уютом и теплом, я своим привычкам не изменяла. Даже в такие праздничные выходные не могла удержаться, чтобы не «поколядовать» на просторах интернета и не узнать, как проводят Рождество наши дорогие и любимые звезды. И все это, естественно, с тарелкой кутьи.
Так мне было интересно посмотреть в Instagram, кто какие 12 блюд приготовит, у кого какая кутья и какие напишут рождественские пожелания поклонникам… Но, как потом оказалось, я слишком «раскатала губу».
Ольга Горбачева, например, старалась заполнить стол нужным количеством блюд. Правда, если бы добавила к приготовленным еще десять – была бы у цели.
Не думаю, что дочка сильно ругала маму, ведь ребенка повезли в Испанию встречать Рождество, а там невозможно долго сердиться.
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко, судя по фотографии, решили ограничиться мороженым на Рождество. Вы подумаете «какое мороженое, ведь ужасно холодно!». А вот и нет, Юлия в Таиланде, поэтому мороженое в самый раз.
Там же в Таиланде Рождество праздновали Андрей Джеджула со своей возлюбленной иВика из группы «НеАнгелы». Ах да, и мультяшный персонаж в клетчатой рубашке. Как вы понимаете, это новый возлюбленный Вики, которого она, по всей видимости, пока решила не являть миру.
«Яскрава зірочка зійшла, Свята вечеря підійшла. С Рождеством благодатным всех вас!» – подписала снимок Вика.
У кого действительно «Свята вечеря підійшла», так это у тренера проекта «Зважені та щасливі» Вячеслава Узелкова.
«Усіх з Різдвом Христовим! – написала телеведущая. – Зичу кожній домівці добра, злагоди, мирного неба над головою! А поки я заходжу до своїх ріднесеньких батьків і пса зі словами «Христос Рождається!!! Славімо Його!» С Рождеством!».
Александр Педан повеселил своим снимком с дочкой Лерой. Видимо, на приготовление утки у них ушло немало времени, а как только птица была готова, Александр и Лера готовы были растерзать ее на части. Предварительно поздравив всех с Рождеством, естественно.
«С Рождеством Христовым! Мира, согласия и счастья вам и вашим семьям! Мы с Лерой уже готовы к ужину!» – подписал снимок Педан.
С дочкой Рождество встречал не только Александр Педан, но и Светлана Лобода. Света, как всегда, в сценическом образе в идеальной обстановке среди розовых игрушек поздравила всех с праздником. Правда, вместо кутьи у певицы был попкорн, который с радостью лопала ее дочка Ева.
«Мы с Евулей с радостью поздравляем вас с Рождеством! Хочу, чтобы каждый человек на этой планете был счастлив и любим!» – пожелала всем певица.
А вот поздравления от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименес-Браво, который на праздники находился у себя на родине в Колумбии. Эктор написал текст на украинском языке! Там, в Колумбии, кутью вряд ли найдешь, а вот экзотические фрукты – пожалуйста, точнее рождественский ананас.
«Ну как? Норм?» – тут же потребовал комментариев Тищенко.
Актриса Ольга Сумская встретила Рождество в Яремче вместе с друзьями и мужем. Ольга и каталась, и веселилась, и даже пекла пиццу. А кутья где?
Ну что ж, основные праздники у нас уже позади. Как я отмечала Рождество, ни за что вам не расскажу, тем более после таких снимков медийщиков. Куда уж мне! Но надеюсь, что ваш праздничный уик-энд прошел не менее интересно и насыщенно, чем у них. С Рождеством вас, друзья!