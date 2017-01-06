Ананас, мороженое и пицца вместо кутьи: как медийщики провели праздничный уик-энд

Пока вы в рождественские выходные наслаждались семейным уютом и теплом, я своим привычкам не изменяла. Даже в такие праздничные выходные не могла удержаться, чтобы не «поколядовать» на просторах интернета и не узнать, как проводят Рождество наши дорогие и любимые звезды. И все это, естественно, с тарелкой кутьи.

Так мне было интересно посмотреть в Instagram, кто какие 12 блюд приготовит, у кого какая кутья и какие напишут рождественские пожелания поклонникам… Но, как потом оказалось, я слишком «раскатала губу».

Ольга Горбачева, например, старалась заполнить стол нужным количеством блюд. Правда, если бы добавила к приготовленным еще десять – была бы у цели.