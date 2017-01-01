ТЕЛЕКРИТИКА

Американскую писательницу напугала реклама в Facebook

Дуся
Писательница Джен Льюис из Бруклина была шокирована рекламой, которую ей предложил Facebook. Джен сидела в социальной сети и наткнулась в ленте на рекламный пост, с изображения которого на нее смотрела девушка в точно в такой же одежде, какая была в данный момент на ней. Об этом американка рассказала на своей странице в Twitter.

Многие подписчики Джен тут же заявили, что таких совпадений быть не может и они давно подозревали Facebook в слежке за пользователями. Ей тут же посоветовали заклеить камеру. Некоторые даже рекомендовали писательнице выбирать именно плотную черную клейкую ленту для надежности.

«Виноваты веб-сайты, которые вы посещаете, – пояснил один из пользователей. – Они следят за вами с помощью куков (небольшого фрагмента данных, отправленного веб-сервером и хранимого на компьютере пользователя. – Прим. ред.). Вы можете их отключить».

После того как пост стал вирусным, таблоид Daily Mail связался с Facebook. Издание заверили, что произошедшее – не больше чем совпадение.

«Я должна успокоиться», – написала Льюис, убедившись, что ее случай – действительно совпадение.

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