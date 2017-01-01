Американскую писательницу напугала реклама в Facebook

Многие подписчики Джен тут же заявили, что таких совпадений быть не может и они давно подозревали Facebook в слежке за пользователями. Ей тут же посоветовали заклеить камеру. Некоторые даже рекомендовали писательнице выбирать именно плотную черную клейкую ленту для надежности.

«Виноваты веб-сайты, которые вы посещаете, – пояснил один из пользователей. – Они следят за вами с помощью куков (небольшого фрагмента данных, отправленного веб-сервером и хранимого на компьютере пользователя. – Прим. ред.). Вы можете их отключить».

После того как пост стал вирусным, таблоид Daily Mail связался с Facebook. Издание заверили, что произошедшее – не больше чем совпадение.

«Я должна успокоиться», – написала Льюис, убедившись, что ее случай – действительно совпадение.