Американский телеведущий случайно закурил в прямом эфире

Комментаторы в сети сравнили Шона с моряком Папаем из-за своеобразной манеры курения:

«Никогда не видел, чтобы кто-нибудь курил (вейпил), как Папай».

А кого-то порадовало, что их ведущий новостей тоже может вести себя как живой человек:

«На самом деле даже немного потрясно – несколько секунд Хэннити ведет себя как обычный человек с человеческими привычками. Это расслабляет».