ТЕЛЕКРИТИКА

Американский телеведущий случайно закурил в прямом эфире

Дуся
Американский телеведущий Шон Хэннити затянулся электронной сигаретой во время прямого эфира на новостной передаче. Он анонсировал очередной сюжет и, как обычно это происходит в таких случаях, картинка на экране должна была переключиться на репортаж. Однако по какой-то причине этого не произошло и в эфир продолжал транслироваться крупный план ведущего, который, воспользовавшись паузой, покурил вейп.

Комментаторы в сети сравнили Шона с моряком Папаем из-за своеобразной манеры курения:

«Никогда не видел, чтобы кто-нибудь курил (вейпил), как Папай».

А кого-то порадовало, что их ведущий новостей тоже может вести себя как живой человек:

«На самом деле даже немного потрясно – несколько секунд Хэннити ведет себя как обычный человек с человеческими привычками. Это расслабляет».

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