Американский геймер обошел запрет на пиратскую трансляцию спортивного поединка

На таких мероприятиях организаторы из UFC делают платные трансляции конкретного события. Пиратские трансляции на ресурсах вроде YouTube и Twitch оперативно удаляют.

Для убедительности видеоблогер взял в руки геймпад и делал вид, что управлял одним из бойцов, радуясь его победе, будто сам отправил соперника в нокаут.

Зрители по достоинству оценили смекалку геймера, отметив, что AJ ловко избежал нарушения авторских прав.

Геймер рассказал, что пять лет показывал игры для двух тысяч подписчиков, но стрим UFC сделал его известным. По словам AJ Lester, никто не пожаловался на нарушение авторских прав, но на всякий случай он удалил все записи с турниром.