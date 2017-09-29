ТЕЛЕКРИТИКА

Американская телеведущая начала рожать в прямом эфире

Дуся

У ведущей новостной программы News 4 на нью-йоркском телеканале NBC Натали Паскареллы во время прямого эфира отошли воды. Об этом говорится на сайте канала.

Четверо ведущих новостей обсуждали новость об увеличении лимита на количество знаков в Twitter. Позднее журналисты рассказали, что во время разговора Паскарелла странно засмеялась. Оказалось, что именно в этот момент у беременной женщины отошли воды. Несмотря на неординарную ситуацию, репортер продолжила выпуск.

Канал также сообщил, что ведущая родила мальчика и сейчас с матерью и ребенком все в порядке.

A beautiful blessing decided to make his entrance early! Thankful for all of the well wishes. Our hearts are full! ‬❤️ #BabyJ #JaminJames #SoInLove #babyboy #love

Публикация от Natalie Pasquarella (@natalienews)

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