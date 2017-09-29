Американская телеведущая начала рожать в прямом эфире

Четверо ведущих новостей обсуждали новость об увеличении лимита на количество знаков в Twitter. Позднее журналисты рассказали, что во время разговора Паскарелла странно засмеялась. Оказалось, что именно в этот момент у беременной женщины отошли воды. Несмотря на неординарную ситуацию, репортер продолжила выпуск.

Канал также сообщил, что ведущая родила мальчика и сейчас с матерью и ребенком все в порядке.