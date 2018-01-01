Американская модель размещает в своем Instagram истории об изнасилованиях

Популярная американская модель Кэмерон Рассел запустила проект #MyJobShouldNotIncludeAbuse (#вмоейработенедолжнобытьдомогательств), в рамках которого начала размещать в своем аккаунте Instagram истории изнасилований работниц индустрии моды. Об этом сообщает The Independent.

Запустить подобный проект Рассел решила после рассказа близкой подруги-модели о том, как в возрасте 15 лет над ней надругался фотограф, пока ее мачеха находилась в соседней комнате.

Кэмерон также обратилась к коллегам по цеху, попросив моделей анонимно присылать ей свои истории, которые она пообещала публиковать в Instagram, чтобы «индустрия могла увидеть масштабы данной проблемы». Модель отметила, что женщинам очень тяжело делиться историями домогательств.

За три дня Рассел опубликовала 79 историй об изнасилованиях и надругательствах над другими моделями.