Американская блогерша случайно занялась сексом в прямом эфире

Канадская 18-летняя Instagram-блогер Кристен Ханчер по ошибке запустила онлайн-трансляцию секса со своим бойфрендом Эндрю Грегори. Об этом рассказывает сайт The Daily Mail.
Во время секса пара случайно нажала на телефон и запустила прямую трансляцию в Instagram, которая длилась около трех минут. К разочарованию поклонников, камера была прикрыта, поэтому им пришлось довольствоваться одними лишь звуками, комментариями и вздохами.
За трансляцией следили 14 тысяч человек. По ходу событий они оставляли комментарии в прямом эфире. Позднее Ханчер удалила запись видеотрансляции и получила несколько комментариев от подписчиков, которые обвинили девушку в погоне за популярностью с помощью запрещенных приемов. Также видеоблог посоветовала зрителям поскорее забыть об инциденте.
За профилем Кристен Ханчер следят четыре миллиона подписчиков, а прославилась она благодаря публикации коротких музыкальных видео, на которых движения губ совпадают с текстом песни.