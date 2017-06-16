Американская блогерша случайно занялась сексом в прямом эфире

За трансляцией следили 14 тысяч человек. По ходу событий они оставляли комментарии в прямом эфире. Позднее Ханчер удалила запись видеотрансляции и получила несколько комментариев от подписчиков, которые обвинили девушку в погоне за популярностью с помощью запрещенных приемов. Также видеоблог посоветовала зрителям поскорее забыть об инциденте.

За профилем Кристен Ханчер следят четыре миллиона подписчиков, а прославилась она благодаря публикации коротких музыкальных видео, на которых движения губ совпадают с текстом песни.