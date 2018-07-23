Американская актриса станет первым супергероем-трансгендером в истории кино

После этой истории журналист The Washington Post написал о девушке книгу, а затем Мэйнс стала героиней документального фильма HBO «Транс-список».

В 2015 году Николь появилась в одном из эпизодов сериала «Дорогой доктор», а до конца 2018 года должен выйти малобюджетный комедийный фильм ужасов «Битс» с ее участием. В этой ленте она играет подростка-транса, который пытается подружиться с вампирами-феминистками.

В четвертом сезоне «Супергерл» Мэйнс исполнит роль Нии Нал, известную как Мечтательница. Это эмоциональная и отзывчивая девушка-трансгендер, которая мечтает защищать человечество.