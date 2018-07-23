ТЕЛЕКРИТИКА

Американская актриса станет первым супергероем-трансгендером в истории кино

Дуся

Николь Мэйнс, которая активно борется за права ЛГБТ, присоединится к четвертому сезону сериала «Супергерл» от Warner Bros. по комиксам DC.


Актриса родились в Нью-Йорке в 1997 году. Николь говорит, что она осознала себя как транссексуала в возрасте трех лет. В школе она пыталась ходить в туалет для девочек, но ей не разрешали этого делать. Уже в подростковом возрасте Николь подала иск и выиграла суд против школы, добившись права пользоваться женским туалетом.

После этой истории журналист The Washington Post написал о девушке книгу, а затем Мэйнс стала героиней документального фильма HBO «Транс-список».

В 2015 году Николь появилась в одном из эпизодов сериала «Дорогой доктор», а до конца 2018 года должен выйти малобюджетный комедийный фильм ужасов «Битс» с ее участием. В этой ленте она играет подростка-транса, который пытается подружиться с вампирами-феминистками.

В четвертом сезоне «Супергерл» Мэйнс исполнит роль Нии Нал, известную как Мечтательница. Это эмоциональная и отзывчивая девушка-трансгендер, которая мечтает защищать человечество.

Мечтательница

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Во вселенной DC существует персонаж по имени Нура Нал (Мечтательница) – супергероиня, способная видеть будущее и испытывать видения во сне. Однако в комиксах ничто не указывает на то, что она является трансгендером.

Таким образом DC удалось сделать то, на что не решались в Marvel.

Четвертый сезон сериала «Супергерл» стартует в октябре 2018 года.

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