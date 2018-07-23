Американская актриса станет первым супергероем-трансгендером в истории кино

Николь Мэйнс, которая активно борется за права ЛГБТ, присоединится к четвертому сезону сериала «Супергерл» от Warner Bros. по комиксам DC.
'We are here for our trans superhero & the actress that plays her'
Fans celebrate TV's first transgender superhero, @NicoleAMaines pic.twitter.com/89VLgA7aBE— HuffPost UK (@HuffPostUK) July 23, 2018
После этой истории журналист The Washington Post написал о девушке книгу, а затем Мэйнс стала героиней документального фильма HBO «Транс-список».
В 2015 году Николь появилась в одном из эпизодов сериала «Дорогой доктор», а до конца 2018 года должен выйти малобюджетный комедийный фильм ужасов «Битс» с ее участием. В этой ленте она играет подростка-транса, который пытается подружиться с вампирами-феминистками.
В четвертом сезоне «Супергерл» Мэйнс исполнит роль Нии Нал, известную как Мечтательница. Это эмоциональная и отзывчивая девушка-трансгендер, которая мечтает защищать человечество.
Во вселенной DC существует персонаж по имени Нура Нал (Мечтательница) – супергероиня, способная видеть будущее и испытывать видения во сне. Однако в комиксах ничто не указывает на то, что она является трансгендером.
Таким образом DC удалось сделать то, на что не решались в Marvel.
Четвертый сезон сериала «Супергерл» стартует в октябре 2018 года.