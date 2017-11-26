Американская актриса поколотила мужа и угодила в полицию

Американская актриса и певица Ная Ривера, которая снялась в сериале «Хор» (другое название – «Лузеры») и получила звание самой сексуальной женщины в 2011 году, была задержана полицией за избиение мужа Райана Дорси.

По словам мужчины, Ная напала на него из-за разногласий в методах воспитания ребенка. Женщина несколько раз ударила мужа по лицу. Дорси успел записать происходящее на видео, которое позже предоставил полиции.