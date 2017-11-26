Американская актриса поколотила мужа и угодила в полицию

Американская актриса и певица Ная Ривера, которая снялась в сериале «Хор» (другое название – «Лузеры») и получила звание самой сексуальной женщины в 2011 году, была задержана полицией за избиение мужа Райана Дорси.
По словам мужчины, Ная напала на него из-за разногласий в методах воспитания ребенка. Женщина несколько раз ударила мужа по лицу. Дорси успел записать происходящее на видео, которое позже предоставил полиции.
Glee actress Naya Rivera arrested on domestic battery charge. Full story on https://t.co/gLqggB15yU pic.twitter.com/YqlflJ23T6— Kalea Gunderson (@KaleaWCHS) November 26, 2017
Актрису задержали после звонка мужа, но через некоторое время отпустили под залог в одну тысячу долларов.
В сериале Glee Ривера исполнила роль черлидерши Сантану Лопез. Актриса также снималась в телешоу «Коварные горничные», «Спасатели Малибу» и «C.S.I.: Майами».
Со своим предыдущим возлюбленным, рэпером Big Sean, Ривера рассталась в 2014 году. По словам актрисы, это произошло после того, как музыкант украл из ее дома драгоценности.