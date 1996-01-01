Американка влезла в долги ради популярности в соцсетях

Лиссетт покупала дорогую одежду для «идеальных луков», ездила в туры, которые были ей не по карману. По словам девушки, помимо жизни за гранью своих возможностей она еще умудрилась остаться должна десять тысяч долларов.

Кальвейро тратила тысячи долларов на одежду, чтобы не появляться в одном и том же образе дважды. Кроме того, львиная доля ее заработка уходила на посещения модных заведений и путешествия.