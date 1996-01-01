Американка влезла в долги ради популярности в соцсетях

26-летняя Лиссетт Кальвейро переехала в Нью-Йорк из Майями ради гламурной жизни, но погрязла в долгах.
Лиссетт покупала дорогую одежду для «идеальных луков», ездила в туры, которые были ей не по карману. По словам девушки, помимо жизни за гранью своих возможностей она еще умудрилась остаться должна десять тысяч долларов.
Кальвейро тратила тысячи долларов на одежду, чтобы не появляться в одном и том же образе дважды. Кроме того, львиная доля ее заработка уходила на посещения модных заведений и путешествия.
Пока девушка находилась в Майями с родителями, ей кое-как удавалось держаться на плаву, но после переезда в Нью-Йорк она уже не справлялась с тратами.
Лиссетт уехала из дома ради работы в PR-агентстве на Манхэттене. Чтобы выжить, девушке пришлось резко изменить свои привычки и снизить расходы. Сейчас Кальвейро жалеет, что так много денег потратила ради того, чтобы пустить пыль в глаза подписчикам, которых у нее 27 тысяч.