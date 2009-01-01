Американка пригласила на одно свидание сразу 150 мужчин

Жительница Нью-Йорка по имени Наташа Апонте в один день пригласила на свидание больше сотни мужчин, с которыми переписывалась в Tinder. Она уверяла, что наконец освободилась от работы, которая «мешала» ей раньше встретиться с кавалерами, и назначила всем рандеву на Юнион-сквер.

Однако оказалось, что за вполне безобидным словом «свидание» таился настоящий беспощадный кастинг. Самое смешное, что тиндеровский метод «смахивания влево» кавалеров, которые не понравились, девушка применила и в жизни. Так, слишком низкорослые парни сразу же получали соответственный взмах рукой влево.

После отсеивания первых «неугодных» Апонте попросила оставшихся кандидатов 30 раз отжаться прямо на тротуаре. Далее Наташа дала каждому мужчине возможность за 60 секунд объяснить, почему именно они хотели бы быть с ней, несмотря на то что до этого она унизила десятки приглашенных на свидание кандидатов.

«Я не могу поверить, что эта женщина обманула такое количество невинных людей, – написал один из них в New York Times. – Там находились парни с цветами и письмами, взволнованные предстоящей встречей. Их лица были очень печальными, когда выяснилась правда».

Напомним, ранее мы писали о том, что путешественник Энтони Ботта сумел посетить 20 городов, не потратив ни копейки на жилье, так как ночлег он находил у девушек из Tinder.