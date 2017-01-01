Американка напилась на первом свидании и устроила погром в особняке ухажера

В какой-то момент хозяин особняка понял, что Линди выпила лишнего, так как стала вести себя неадекватно. Тогда владелец попытался вызвать ей такси, однако женщина наотрез отказалась уходить. Сначала она спряталась в доме, а когда ее нашли и попытались снова вызвать такси, стала проявлять агрессию.

Американка принялась сдирать со стен дорогие картины. В частности, по словам владельца дома, она порвала три полотна, включая две картины авторства известного американского художника Энди Уорхола стоимостью 500 тысяч долларов каждая. В тексте искового заявления говорится, что женщина еще и обливала полотна чем-то жидким (предположительно, красным вином). Кроме того, она разбила две скульптуры. По словам Базби, Лайман также пыталась повредить картины Моне и Ренуара.

Прибывшие на место стражи порядка обезвредили буйную даму. Ей были предъявлены обвинения. Суд над Лайман должен был состояться в четверг, 28 декабря, однако информации о нем в СМИ нет. Известно, что еще до суда женщина была освобождена под залог в размере 30 тысяч долларов.

Сам Энтони Базби является весьма неординарной личностью. В его биографии есть такие эпизоды, как получение диплома психолога и служба в морской пехоте. Будучи успешным адвокатом (Houston Chronicle называла его одним из богатейших адвокатов Хьюстона), он не только собирает произведения искусства, но и участвует в политической жизни страны. Во время прошлогодней предвыборной кампании в США он провел в городе кампанию по сбору средств для нынешнего президента страны Дональда Трампа, собрав 500 тысяч долларов.