Алла Костромичева: «Чем короче метр, тем лучше»

Очень даже может быть! Я вам больше скажу. Я сейчас подписана в соцсетях на экаунт, который называется six words stories. Мне кажется, что даже в очень коротком метре можно выразить очень многое.

То есть чем короче метр, тем лучше?

Современный мир стремится к большей концентрации информации. И за счет короткой длительности сообщение попадает в более широкую аудиторию.