Алла Костромичева: «Чем короче метр, тем лучше»

Средь шумного бала, на Каннском вечере короткого метра я мило пообщалась с Аллой Костромичевой. Одна из самых видных красавиц Украины, ведущая «Топ-модели по-украински» пришла поддержать Алексея Гладушевского, продюсера одной из короткометражек, представленных на этом мини-фесте.
Очень даже может быть! Я вам больше скажу. Я сейчас подписана в соцсетях на экаунт, который называется six words stories. Мне кажется, что даже в очень коротком метре можно выразить очень многое.
То есть чем короче метр, тем лучше?
Современный мир стремится к большей концентрации информации. И за счет короткой длительности сообщение попадает в более широкую аудиторию.
Какие события в вашей жизни могли бы стать эпизодом в блокбастере?
Все мои самые яркие эпизоды связаны со съемками «Топ-модели по-украински». Можно сказать, у меня свое реалити-кино.
А каким должен быть фильм, чтобы вам захотелось его пересмотреть?
Умным и непонятным. Когда смотришь и осознаешь, что это кино придется пересмотреть. Я, например, не сразу поняла «Малхоланд драйв» Линча. Потребовалось несколько просмотров. А «Бойцовский клуб» смотрела вообще раз десять.
Вам, наверное, особо близок арт-хаус?
Да, и он в том числе.