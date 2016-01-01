Алиса Вокс разделась для мужского глянца

Уверена, что вы до сих пор не забыли о пресловутых «Лабутенах» (то есть песне «Экспонат» группы «Ленинград») и Алисе Вокс, которая исполнила эту композицию. Как вы помните, девушка начала сольную карьеру, перепев хит группы «Скрябин» «Тримай її за руку».
Так вот, теперь в одиночном плавании девушке, конечно же, нужно как-то пиариться, чтобы мы о ней не забывали. Самый лучший способ – сняться в эротической фотосессии для какого-нибудь глянца. Алиса Вокс так и сделала – разделась для российского журнала Maxim.
Ну и, естественно, в процессе создания этих прекрасных снимков Алиса рассказала о себе кое-что интересное. Например, что по дому почти всегда ходит голая, а еще о том, как танцевала стриптиз для своего парня.
«Мой любимый человек – большой любитель стриптиза, поэтому да, я танцевала, – призналась Алиса. – В частном порядке. Он меня не останавливал – значит, у меня неплохо получалось».
А еще рассказала о том, какие порядки были в группе «Ленинград». Оказывается, там не все уж мальчики-плохиши:
«По-разному, все под настроение, – рассказала Алиса о том, как участники коллектива проводят время. – Есть «изба-читальня» – те, кто книжки читает. Есть такие, кто в телефоны рубится. Случалось, что и «изба-читальня» устраивала выходной. Не было такого, что кто-то злостный алкаш, а кто-то... Бывали даже дни, когда все вообще трезвые. Ведь пить пять концертов подряд невозможно! Никто этого не выдержит. В «Ленинграде» самое интересное не водка, а контраст между небольшим концертом на периферии и какими-то невероятными заказными выступлениями в экзотичных точках планеты. Никогда заранее не знаешь, где и как аудитория тебя встретит».