Алексей Горбунов: «Я сам не знаю, что должно быть на афише, чтобы я пошел на украинское кино!»

Я вообще считаю, что будущее – за нашими детьми. Я ради них живу здесь уже третий год, ради их поколения. Потому что они будут менять этот Советский Союз. Вот этих динозавров советских, с разрушенным сознанием. Все, кто нами руководит – это советские люди. Воровать они научились не как советские люди, но сознание – советское. Поэтому им не надо ни кино, вообще ничего. Но сейчас просто время одиночек. Вася Ломаченко – одиночка, папа его – одиночка, Саша Усик – одиночка. И в этом наше счастье, где все зависит только от тебя. И эти пацаны доказали, что такое Украина. А все наши политики уже третий год гавкают – и их никто не знает. И мы не знаем, и в мире их не знают. А самое обидное, что они по этим лицам думают, что мы все здесь такие. Нет!