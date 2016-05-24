Алексей Горбунов: «Я сам не знаю, что должно быть на афише, чтобы я пошел на украинское кино!»

Такого эмоционального интервью у меня давно не было. Алексей Горбунов со всей присущей ему экспрессией рассказал все, что думает о современном отечественном кинематографе, о том, кого считает душой и сердцем Украины и за кем будущее нашей страны.
Хорошего украинского кино нет, а если есть, то оно очень децильно выходит и мы его не видим. И потом знаете, сколько убогих сериалов было снято за все это время! Я могу выделить только «Гнездо горлицы» – вот это кино реально заслуживает внимания, намой взгляд. Атак людей просто испортили этим г*вном, ширпотребом, поэтому люди неверят. Даже сам незнаю, что должен увидеть наафише, чтобы я пошел на украинское кино! Поэтому все дело в качестве. Как только появится хороший фильм – люди придут в кинотеатры.
«Мы доказали свой талант, профессионализм, но мы вынуждены ходить с протянутой рукой и просить деньги на съемки кино»
Ну и что? Я в плохом не снимаюсь! Согласен, мы можем говорить о качестве и о том, что кому-то оно нравится, кому-то нет. Вот недавно я снялся в «Одиночке». Он мог бы быть в пять раз лучше, если бы деньги не воровали! Там и так дали на него копейки и на этой же копейке еще хотели нажиться. Ну так нельзя! Однако в «Одиночке» мы честно сделали все что могли. Потому что, если бы ты прочитала этот страшный убогий сценарий, ты не смотрела бы даже одной серии!
«На наши лица посмотри – на них все написано: боль моя, эмоции, сердце, как я тут живу!»
При чем здесь вообще Россия? У нас война идет. Пока война не закончится, какие вообще съемки? В это время, пока мы говорим, там гибнут люди. Пацана без руки и ноги везут на операцию. Какое кино? Мы должны кино о своей Родине снимать и о людях, которые этого заслуживают. Я об этом третий год ору, устал уже, тошнит от самого себя.
Еще не познакомился. Но недавно у нее был юбилей, я очень много интервью с ней посмотрел, а также ее шикарное выступление в Харькове. Вот что значит великая поэтесса и великий человек! Лина Васильевна в таком возрасте, но когда она вышла в зал на 1 500 мест – тишина была гробовая. И я час вот так прослушал великую Лину Костенко. Она говорила словами мудрой женщины о том, что сейчас происходит и за что у нее болит душа. И пока есть такие, как Лина Васильевна, у нас есть смысл жить. Потому что Лина Костенко – душа и сердце Украины.
А для кого-то душа и сердце Украины – это те, кто на афишах. Мне так и хочется подойти к ним и сказать: «Вася, покажи паспорт – ты где родился?!»
«Я вообще считаю, что будущее – за нашими детьми»
Я вообще считаю, что будущее – за нашими детьми. Я ради них живу здесь уже третий год, ради их поколения. Потому что они будут менять этот Советский Союз. Вот этих динозавров советских, с разрушенным сознанием. Все, кто нами руководит – это советские люди. Воровать они научились не как советские люди, но сознание – советское. Поэтому им не надо ни кино, вообще ничего. Но сейчас просто время одиночек. Вася Ломаченко – одиночка, папа его – одиночка, Саша Усик – одиночка. И в этом наше счастье, где все зависит только от тебя. И эти пацаны доказали, что такое Украина. А все наши политики уже третий год гавкают – и их никто не знает. И мы не знаем, и в мире их не знают. А самое обидное, что они по этим лицам думают, что мы все здесь такие. Нет!
Мы такие, как Вася Ломаченко и Саша Усик, как я. Люди, которые тратят свое ради украинского кино. И когда люди так подходят к этому, то эта энергия передается в зал зрителю. Я всегда говорю богатым людям: И то, что у нас до сих пор нет ни одной кинокартины о Киеве – это абсурд. И Министерству культуры, и всем чиновникам это не надо – они не из Киева. Поэтому мы и начнем с Виктором Придуваловым съемки такого кино – называется «Май. Любовь. Киев».
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