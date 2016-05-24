ТЕЛЕКРИТИКА

Алексей Горбунов: «Я сам не знаю, что должно быть на афише, чтобы я пошел на украинское кино!»

Народный артист рассказал о том, почему зритель предвзято относится к украинскому кинематографу и какие фильмы нужно снимать

Дуся

Такого эмоционального интервью у меня давно не было. Алексей Горбунов со всей присущей ему экспрессией рассказал все, что думает о современном отечественном кинематографе, о том, кого считает душой и сердцем Украины и за кем будущее нашей страны.


Недавно в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера украинского научно-фантастического фильма «Мыслители», где одну из ролей сыграл народный артист Украины Алексей Горбунов.

Фото: здесь и далее Максим Лисовой

Алексей Сергеевич не просто пришел на премьеру, но и перед показом фильма сыграл мини-концерт со своей группой «Грусть пилота». Слушателей и зрителей собралось немало.

Горбунов был удивлен детскими лицами среди слушателей и специально для них исполнил песню крокодила Гены о том, что, к сожалению, день рождения только раз в году

К началу показа зал был полный

Алексей Сергеевич призывал зрителей выпить бокал шампанского перед просмотром, но у самого времени на фуршет не хватило. Зато артист нашел пять минут на перекур. Вот тут я его и подловила на разговор. Правда, Горбунов сразу предупредил, что времени мало, поэтому он успеет ответить лишь на пару коротких вопросов, пока курит. Но только я спросила о том, почему, по его мнению, у нашего зрителя такое предвзятое отношение к украинскому кино, как Алексея Сергеевича уже было не остановить.

Хорошего украинского кино нет, а если есть, то оно очень децильно выходит и мы его не видим. И потом знаете, сколько убогих сериалов было снято за все это время! Я могу выделить только «Гнездо горлицы» – вот это кино реально заслуживает внимания, намой взгляд. Атак людей просто испортили этим г*вном, ширпотребом, поэтому люди неверят. Даже сам незнаю, что должен увидеть наафише, чтобы я пошел на украинское кино! Поэтому все дело в качестве. Как только появится хороший фильм – люди придут в кинотеатры. 

«Мы доказали свой талант, профессионализм, но мы вынуждены ходить с протянутой рукой и просить деньги на съемки кино»

Мне рассказывают так: денег мало, бюджет ограниченный. При чем здесь бюджет? Дайте снимать кино профессиональному человеку! Вот мы с Виктором Придуваловым начнем с мая снимать кино, потому что, во-первых, Виктор Придувалов – известный клипмейкер, во-вторых, я – народный артист с таким опытом: 32 года снимаюсь, 140 фильмов. Вот мы и должны снимать кино, потому что мы о нем все знаем. И потом, мы доказали свой талант, профессионализм, но вынуждены ходить с протянутой рукой и просить деньги. А по итогу их все равно дадут лоху – и лох будет снимать кино! Ну как непонятно? Снимать кино должны профессионалы!

Вы сказали, что сами не знаете, что должно быть на афише, чтобы вы пошли на украинское кино. Но в то же время вы не просто его смотрите, а часто в нем снимаетесь.

Ну и что? Я в плохом не снимаюсь! Согласен, мы можем говорить о качестве и о том, что кому-то оно нравится, кому-то нет. Вот недавно я снялся в «Одиночке». Он мог бы быть в пять раз лучше, если бы деньги не воровали! Там и так дали на него копейки и на этой же копейке еще хотели нажиться. Ну так нельзя! Однако в «Одиночке» мы честно сделали все что могли. Потому что, если бы ты прочитала этот страшный убогий сценарий, ты не смотрела бы даже одной серии!

«На наши лица посмотри – на них все написано: боль моя, эмоции, сердце, как я тут живу!»

А тут, я считаю, артисты отлично сыграли. Можно ради интереса сравнить, как сняли московскую версию, где ту роль, которую играю я, сыграл Михаил Пореченков. У них бюджет в десять раз больше. Сравни качество кино – и ты увидишь: они в Крыму снимали, на море, под солнышком, с такими «пачками». Видно было, что им комфортно, хорошо. И на наши лица посмотри – на них все написано: боль моя, эмоции, сердце, как я тут живу! Я всегда говорю богатым людям: «Откажитесь от трех корпоративов – мы снимем на эти деньги кино!» Но нет, корпоратив важнее.

До начала войны России с Украиной вы часто принимали участие в российском кино и сериалах. Как только произошел конфликт, вы перестали сниматься в российских проектах. От начала конфликта прошло три года. Вы до сих пор твердо придерживаетесь своей позиции?

При чем здесь вообще Россия? У нас война идет. Пока война не закончится, какие вообще съемки? В это время, пока мы говорим, там гибнут люди. Пацана без руки и ноги везут на операцию. Какое кино? Мы должны кино о своей Родине снимать и о людях, которые этого заслуживают. Я об этом третий год ору, устал уже, тошнит от самого себя. 

Насчет людей, которые заслуживают, чтобы о них снимали. В одном из интервью вы говорили, что мечтаете познакомиться с Линой Костенко. Познакомились?

Еще не познакомился. Но недавно у нее был юбилей, я очень много интервью с ней посмотрел, а также ее шикарное выступление в Харькове. Вот что значит великая поэтесса и великий человек! Лина Васильевна в таком возрасте, но  когда она вышла в зал на 1 500 мест – тишина была гробовая. И я час вот так прослушал великую Лину Костенко. Она  говорила словами мудрой женщины о том, что сейчас происходит и за что у нее болит душа. И пока есть такие, как Лина Васильевна, у нас есть смысл жить. Потому что Лина Костенко  – душа и сердце Украины.

А для кого-то душа и сердце Украины – это те, кто на афишах. Мне так и хочется подойти к ним и сказать: «Вася, покажи паспорт – ты где родился?!»

«Я вообще считаю, что будущее – за нашими детьми»

Я вообще считаю, что будущее – за нашими детьми. Я ради них живу здесь уже третий год, ради их поколения. Потому что они будут менять этот Советский Союз. Вот этих динозавров советских, с разрушенным сознанием. Все, кто нами руководит – это советские люди. Воровать они научились не как советские люди, но сознание – советское. Поэтому им не надо ни кино, вообще ничего. Но сейчас просто время одиночек. Вася Ломаченко – одиночка, папа его – одиночка, Саша Усик – одиночка. И в этом наше счастье, где все зависит только от тебя. И эти пацаны доказали, что такое Украина. А все наши политики уже третий год гавкают – и их никто не знает. И мы не знаем, и в мире их не знают. А самое обидное, что они по этим лицам думают, что мы все здесь такие. Нет!

Мы такие, как Вася Ломаченко и Саша Усик, как я. Люди, которые тратят свое ради украинского кино. И когда люди так подходят к этому, то эта энергия передается в зал зрителю. Я всегда говорю богатым людям: И то, что у нас до сих пор нет ни одной кинокартины о Киеве – это абсурд. И Министерству культуры, и всем чиновникам это не надо – они не из Киева. Поэтому мы и начнем с Виктором Придуваловым съемки такого кино – называется «Май. Любовь. Киев».

Классно же как! Будем с Мусей ждать премьеры.


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