Алексей Гладушевский опубликовал фото в статусе генерального продюсера «Нового канала»

Продюсер Алексей Гладушевский не устает радовать своих подписчиков откровенными фотографиями. Правда, в этот раз Алексей предпочел остаться в кадре в нижнем белье.

К слову, в комментариях продюсера спросили, почему он не снял трусы, на что Алексей ответил, что теперь ему не положено. И действительно, как вы уже знаете, Гладушевский стал генеральным продюсером «Нового канала», и теперь публика просто не поймет, если он снова продемонстрирует обнаженные гениталии.