Алексей Дурнев станет доктором

По словам Дурнева, сериал основан на комиксах портала 9gag – интернет-платформы, куда пользователи загружают контент, который сделали лично или взяли с других сайтов. Он является одним из самых успешных сайтов, входит в Топ-200 веб-сайтов, а его стоимость составляет примерно 56 миллионов долларов США.

Звучит довольно интригующе. Надеюсь, Алексей тщательно отобрал шутки для шоу, в противном случае с легкостью можно оказаться заложником второсортного юмора, который так любят на портале.