ТЕЛЕКРИТИКА

Алексей Дурнев станет доктором

Дуся
Продюсер Алексей Дурнев очень скоро сменит род деятельности и станет доктором. Все это связано с выходом нового комедийного интернет-сериала «Доктор Дурнев», в котором ведущий сыграет главную роль. Об этом стало известно из страницы Алексея на Facebook, где он опубликовал тизер своего нового проекта.

По словам Дурнева, сериал основан на комиксах портала 9gag – интернет-платформы, куда пользователи загружают контент, который сделали лично или взяли с других сайтов. Он является одним из самых успешных сайтов, входит в Топ-200 веб-сайтов, а его стоимость составляет примерно 56 миллионов долларов США.

Звучит довольно интригующе. Надеюсь, Алексей тщательно отобрал шутки для шоу, в противном случае с легкостью можно оказаться заложником второсортного юмора, который так любят на портале.

– Здравствуйте, доктор, у меня проблема с глазами – они опухли.

– Боюсь, вы смотрите много порно в интернете.

– Вы уверены?

– Да.

Фото: 9gag.com

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