ТЕЛЕКРИТИКА

Алексей Дурнев потроллил телеканал NewsOne

Дуся
Продюсер и ведущий Алексей Дурнев отлично постебал телеканал NewsOne. На своей странице в Facebook Алексей выложил слегка измененное видео нового проморолика телеканала.

В версии видеоролика от Дурнева, слоган телеканала гласит: "NewsOne - це за гроші". На протяжении всего ролика с потолка на ведущего и дерущихся гостей падают доллары, намекая таким образом на продажность журналистов и телеканала в целом.

"Очень круто, что ребята постоянно ломают стандарты эфирного промо", - иронизирует телеведущий.

Стоит отметить, что заставка NewsOne сделана довольно качественно и креативно, но, как уже можно догадаться, в оригинале никакие деньги в нем ниоткуда не сыпятся.

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