Алексей Дурнев потроллил телеканал NewsOne

В версии видеоролика от Дурнева, слоган телеканала гласит: "NewsOne - це за гроші". На протяжении всего ролика с потолка на ведущего и дерущихся гостей падают доллары, намекая таким образом на продажность журналистов и телеканала в целом.

"Очень круто, что ребята постоянно ломают стандарты эфирного промо", - иронизирует телеведущий.

Стоит отметить, что заставка NewsOne сделана довольно качественно и креативно, но, как уже можно догадаться, в оригинале никакие деньги в нем ниоткуда не сыпятся.