Alekseev сыграет камео в мелодраме от Star Media

Друзья, ну наконец-то мы дожили до того времени, когда в наших фильмах камео играют наши же артисты.

В одной из эпизодических ролей мелодрамы «Мама для Снегурочки» зритель увидит украинского певца Alekseev. По сценарию он сыграет камео, то есть самого себя.

«Когда мне позвонили и предложили сняться хотя бы в маленькой, но очень важной по сюжету роли, я согласился, – говорит Никита Алексеев. – Это мой дебют в кино. И я хотел бы повторить этот опыт, но в следующий раз сыграть не самого себя, не артиста или музыканта, а примерить совершенно другой образ, перевоплотиться».