Alekseev сыграет камео в мелодраме от Star Media

Друзья, ну наконец-то мы дожили до того времени, когда в наших фильмах камео играют наши же артисты.
В одной из эпизодических ролей мелодрамы «Мама для Снегурочки» зритель увидит украинского певца Alekseev. По сценарию он сыграет камео, то есть самого себя.
«Когда мне позвонили и предложили сняться хотя бы в маленькой, но очень важной по сюжету роли, я согласился, – говорит Никита Алексеев. – Это мой дебют в кино. И я хотел бы повторить этот опыт, но в следующий раз сыграть не самого себя, не артиста или музыканта, а примерить совершенно другой образ, перевоплотиться».
В кадре Alekseev появляется достаточно неожиданно. В одной из сцен главные герои фильма решают исполнить желание девятилетней девочки. Кристина – тяжелобольная, долгое время находится в депрессии и перестала верить в чудеса. Завидев в комнате ребенка постеры с известным певцом, главная героиня принимает решение познакомить с ним Кристину, чтобы она таки поняла, что жизнь не такая уж несправедливая штука. И вот этим самым кумиром и оказывается Alekseev.
Со своей партнершей по кадру Александрой Мироненко певец познакомился непосредственно на съемочной площадке. По словам мамы девочки, когда Александра узнала, что ее кумира будет играть Alekseev, не могла поверить своему счастью.
«Мы с дочкой купили ему подарок – игрушечную собачку, чтобы он не забыл о нашем совместном дуэте на экране», – говорит мама Александры. По задумке продюсеров, девочка не просто встретится со своим кумиром, но и выступит с ним на одной сцене.
По словам продюсера Галины Храпко, оба дебютанта в кино справились со своей задачей на все сто процентов.
«У нас получился очень трогательный дуэт, который вряд ли кого-то оставит равнодушным, – говорит Галина.
Напомню, производством фильма занимается компания Star Media, а покажет его канал «Украина».