Александра Пономарева ограбили на гастролях

Певца Александра Пономарева обворовали в Мелитополе во время гастролей. Грабители полностью обчистили его микроавтобус Mercedes. Как сообщает TSN.UA, инцидент произошел вчера, 28 марта.
В комментарии сайту артист подтвердил эту информацию, отметив, что у него «украли личные вещи и технику».
Александр обратился в полицию и написал заявление. В настоящее время представители правоохранительных органов ведут расследование.
Напомню, сейчас Александр Пономарев ездит с концертами по городам Украины в рамках тура «Полонила ти».
Заглавное фото: obozrevatel.com