Александра Пономарева ограбили на гастролях

Певца Александра Пономарева обворовали в Мелитополе во время гастролей. Грабители полностью обчистили его микроавтобус Mercedes. Как сообщает TSN.UA, инцидент произошел вчера, 28 марта.

В комментарии сайту артист подтвердил эту информацию, отметив, что у него «украли личные вещи и технику».