Александра Маслякова уволили из КВН

Президент международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора «Московского молодежного центра "Планета КВН"» по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о том, что правительство Москвы сместило Маслякова с должности директора в июле нынешнего года после ряда обращений, поступивших в прокуратуру. Журналисты усмотрели конфликт интересов в передаче в собственность Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» кинотеатра «Гавана».

Отмечается, что об обстоятельствах проверки, в том числе о содержании поступившей жалобы, Маслякову известно не было. При этом на момент поступления запроса из прокуратуры он уже не состоял в должности директора. В "Международном союзе КВН" пояснили, что процедура увольнения была инициирована самим Масляковым в начале нынешнего года. Он пошел на это из-за необходимости приведения своей трудовой деятельности в соответствие с требованиями законодательства РФ .