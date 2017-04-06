Александр Скичко в честь дня рождения показал архивное фото

Ведущий Евровидения-2017 Александр Скичко сегодня отмечает день рождения. К сожалению, свой праздник Александр проводит на работе, а точнее, на подготовке к Евровидению. Но, судя по его страничке в Instagram, ведущий не унывает. Так, Скичко опубликовал архивное фото, на котором ему всего шесть лет.
«Так выглядел бы мой паспорт, если бы я его получил в шесть лет!» – подписал снимок ведущий.
«Праздную день рождения на сцене! – написал Александр. – Удобно: сцена есть, свет есть, звук шикарный!»
Поздравляем!
Заглавное фото: Максим Лисовой
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