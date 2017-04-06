Александр Скичко в честь дня рождения показал архивное фото

Ведущий Евровидения-2017 Александр Скичко сегодня отмечает день рождения. К сожалению, свой праздник Александр проводит на работе, а точнее, на подготовке к Евровидению. Но, судя по его страничке в Instagram, ведущий не унывает. Так, Скичко опубликовал архивное фото, на котором ему всего шесть лет.