ТЕЛЕКРИТИКА

Александр Скичко в честь дня рождения показал архивное фото

Дуся
Ведущий Евровидения-2017 Александр Скичко сегодня отмечает день рождения. К сожалению, свой праздник Александр проводит на работе, а точнее, на подготовке к Евровидению. Но, судя по его страничке в Instagram, ведущий не унывает. Так, Скичко опубликовал архивное фото, на котором ему всего шесть лет.
«Так выглядел бы мой паспорт, если бы я его получил в шесть лет!» – подписал снимок ведущий.

«Праздную день рождения на сцене! – написал Александр. – Удобно: сцена есть, свет есть, звук шикарный!»

Поздравляем!

Заглавное фото: Максим Лисовой



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