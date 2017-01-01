Александр Скичко станет ведущим церемонии Первой национальной кинопремии

Ведущий Александр Скичко идет стремительно вверх по карьерной лестнице. И этому невозможно не радоваться! Недавно я уже рассказывала о том, что он будет соведущим Евровидения-2017. А сегодня стало известно, что ему доверили вести церемонию вручения Первой национальной кинопремии.

«Учреждение Национальной кинопремии – значительный шаг для нашей страны и украинского кинематографа, – считает Александр. – Быть частью этого события – большая ответственность, особенно во время первой церемонии. Надеюсь, мой опыт проведения марафона во время трансляции «Оскара» и других мероприятий поможет сделать торжественное вручение Национальной кинопремии ярким и выдающимся событием в жизни нашей страны».

Думаю, у Александра все получится на высшем уровне. Удачи!

Фото: facebook.com