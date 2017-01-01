Александр Скичко, Камалия, Тала Калатай, Соломия Витвицкая и Павел Костицын на «Viva! Бал 2017»

Украинский журнал о светской жизни Viva! отметил свое 13-летие. В честь такой роковой даты было решено устроить мистическую вечеринку, на которой побывала и я. Предупреждаю: в моем репортаже вы не узнаете, в каком платье пришла Тина Кароль, поскольку своими жертвами я выбрала моих горячо любимых медийщиков.

Пока я томилась в ожидании официальной части вечера, наши селебрити активно подставляли свои лица под вспышки фотоаппаратов, а в перерывах опустошали бокалы и столы в фуршетной зоне.

Ведущие телеканала «Украина» Олег Панюта и телеканала «Интер» Анастасия Даугуле секретничали

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Ведущие передачи «Профутбол» телеканала «2+2» Игорь Цыганык и Александра Лобода и ведущая «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс

Александр Скичко дает интервью родному каналу «Украина»

Эксперт по мистике – ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Павел Костицын

Ведущая шоу на «5 канале» «Семейные встречи с Габриэллой Массангой» Габриэлла Массанга

Журналист программы «Сніданок з 1+1» Мирослава Ульянина на фоне богатой люстры

Генеральный директор компании «Эдипресс Медиа» Инна Катющенко с супругом

А вот и свита канала «ТЕТ»: Ефим Константиновский, Диана Глостер и Роман Мищеряков

Телеведущие Марина Кухар и Тала Калатай прятались на мягких диванчиках

Бывшая участница проекта «Холостяк», телеведущая Роза Аль-Намри

Генеральный продюсер «Нового канала» Алексей Гладушевский в компании дам

Телеведущий Анатолий Анатолич с супругой Юлой

Специальный корреспондент «ЧистоNews» Артем Гагарин

Телеведущая шоу «Давай поговорим про секс» на канале «СТБ» Юлия Бортник

Среди пестрых звезд я встретила и знаменитую ветрозащиту «Прямого» канала

К счастью, гости недолго томились в фойе. В зале нас встречали ведущие праздника Андрей Доманский и Маша Виноградова. Минут 15 Андрей пел дифирамбы журналу и клялся, что «приходит в трепет от священной красоты издания». После этих слов на сцене появились хозяйки праздника: генеральный директор компании «Эдипресс Медиа» Инна Катющенко и главный редактор журнала Иванна Слабошпицкая. На этом вся мистика вечера закончилась. Шатаясь, толи от волнения, толи от коктейлей спонсора Иванна как на духу доложила обо всех предстоящих номерах и сюрпризах.

Ведущие вечера Андрей Доманский и Маша Виноградова

Генеральный директор компании «Эдипресс Медиа» Инна Катющенко цитирует Эйнштейна

Главный редактор журнала Иванна Слабошпицкая пытается держать равновесие

Главный редактор сайта viva.ua.Людмила Грицфельдт «под шумок» презентовала «сверхсовременный редизайн сайта»

Психолог шоу «Половинки» и участница «Танцев со звездами» Наталия Холоденко подарила журналу на день рождения танец

Участники группы Brunettes Shoot Blondes блистательно косплеили своих западных коллег Arctic Monkeys

Сергей Бабкин выступил с украинской программой. Странно, к чему бы это…

Среди светского полумрака удалось словить и певицу Камалию с супругом Мохаммадом Захуром

Женская коалиция канала «1+1»: Соломия Витвицкая, Людмила Барбир, Неля Шовкопляс и чем-то недовольная Александра Лобода

Какое же светское мероприятие может обойтись без Кати Осадчей?!