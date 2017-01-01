Александр Скичко, Камалия, Тала Калатай, Соломия Витвицкая и Павел Костицын на «Viva! Бал 2017»

Украинский журнал о светской жизни Viva! отметил свое 13-летие. В честь такой роковой даты было решено устроить мистическую вечеринку, на которой побывала и я. Предупреждаю: в моем репортаже вы не узнаете, в каком платье пришла Тина Кароль, поскольку своими жертвами я выбрала моих горячо любимых медийщиков.
Пока я томилась в ожидании официальной части вечера, наши селебрити активно подставляли свои лица под вспышки фотоаппаратов, а в перерывах опустошали бокалы и столы в фуршетной зоне.
К счастью, гости недолго томились в фойе. В зале нас встречали ведущие праздника Андрей Доманский и Маша Виноградова. Минут 15 Андрей пел дифирамбы журналу и клялся, что «приходит в трепет от священной красоты издания». После этих слов на сцене появились хозяйки праздника: генеральный директор компании «Эдипресс Медиа» Инна Катющенко и главный редактор журнала Иванна Слабошпицкая. На этом вся мистика вечера закончилась. Шатаясь, толи от волнения, толи от коктейлей спонсора Иванна как на духу доложила обо всех предстоящих номерах и сюрпризах.
К слову, домой я вернулась не с пустыми руками. На выходе мне вручили пакет, в котором я обнаружила крем для депиляции и пробник с шампунем против выпадения волос.