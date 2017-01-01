Александр Скичко, Камалия, Тала Калатай, Соломия Витвицкая и Павел Костицын на «Viva! Бал 2017»

Пока я томилась в ожидании официальной части вечера, наши селебрити активно подставляли свои лица под вспышки фотоаппаратов, а в перерывах опустошали бокалы и столы в фуршетной зоне.

К счастью, гости недолго томились в фойе. В зале нас встречали ведущие праздника Андрей Доманский и Маша Виноградова. Минут 15 Андрей пел дифирамбы журналу Viva! и клялся, что приходит в трепет от священной красоты издания. После этих слов на сцене появились хозяйки праздника – генеральный директор компании «Эдипресс Медиа» Инна Катющенко и главный редактор журнала Иванна Слабошпицкая. На этом вся мистика вечера закончилась. Шатаясь, то ли от волнения, то ли от коктейлей спонсора, Иванна как на духу доложила обо всех предстоящих номерах и сюрпризах.