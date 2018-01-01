Александр Роднянский: «Телевидение переживает последний этап своего существования»

Героем нового выпуска программы Юрия Дудя стал украинский режиссер, продюсер и медиаменеджер, основатель телеканала «1+1» Александр Роднянский. Как вы уже поняли, я решила поделиться с вами самыми интересными моментами интервью.

Александр Роднянский:

250 миллионов долларов с продажи доли телеканала «1+1» ушли мне и моему брату. Я их вложил в два стратапа, которые были сделаны с нуля. Это стартап в технологической сфере, это онлайн-игры, а второй – международная компания, связанная со сферой e-commerce. В эти стартапы я вложил по пять миллионов долларов.

Самое глупое – это дразнить власть. У меня как у продюсера вызывает волнение то, что у Звягинцева есть вопросы к действующей российской власти. Но я твердо знаю, что Звягинцев это делает не потому, что ему хочется кого-либо дразнить, и не потому, что он знает, что что-то хорошо, а что-то плохо. У Звягинцева нет примитивного представления о хорошем и плохом. Он всегда исследует человеческую природу и (о ужас!) видит, до какой степени она несовершенна.

Я смотрю со счастливым облегчением на то, что я сейчас не в телевизоре. Телевидение переживает последний этап своего существования. Выживут только те большие компании, у которых есть ресурсы для производства сложных шоу и финансирования сложно-постановочных сериалов.

Три лучших российских режиссера авторского кино – Александр Сокуров, Андрей Кончаловский и Андрей Звягинцев. В массовом кино – Жора Крыжовников, Виктор Шамиров, Федор Бондарчук, Юрий Быков.

От 15 до 20 миллионов рублей – гонорар большого российского режиссера за весь фильм. Около 20 миллионов рублей может получить и российский актер из пятерки выдающихся артистов.

Журналистика существует для того, чтобы напомнить власти о ее обязанностях, а обществу – об идеалах.

Нет фильмов, не говорящих об отчаянии людей в столкновении с сегодняшними жизненными вызовами.