Александр Меламуд опубликовал расистский путевой очерк в strana.ua

В свое первое путешествие бизнесмен отправился 15 лет назад в Занзибар, о чем поведал в лонгриде strana.ua. В целом довольно занимательная история о вылазке «белого массы» (именно так называет себя Меламуд) на рыбалку с местными. В заметке Александр всячески выказывает свое превосходство над аборигенами, в то же время их опасаясь.

«Часа через три аборигены перестали смотреть на «белого массу» как на заказчика, и, бросаемые на меня недвусмысленные взгляды, подталкивали мое воспаленное воображение к однозначному выводу: я ⎼ еда!» – пишет Меламуд.

Выдам спойлер: Александр Меламуд выживет и расскажет историю о мужике с игуаной.

Заглавное фото: strana.ua