Александр Меламуд опубликовал расистский путевой очерк в strana.ua

Совладелец ТРЦ Dream Town, бизнесмен Александр Меламуд продолжает воплощать в реальность свои детские мечты – в этот раз он превратился в тревел-блогера. Свою колонку о путешествиях Александр будет вести на страницах интернет-издания strana.ua, сообщает главный редактор медиа Игорь Гужва.
В свое первое путешествие бизнесмен отправился 15 лет назад в Занзибар, о чем поведал в лонгриде strana.ua. В целом довольно занимательная история о вылазке «белого массы» (именно так называет себя Меламуд) на рыбалку с местными. В заметке Александр всячески выказывает свое превосходство над аборигенами, в то же время их опасаясь.
«Часа через три аборигены перестали смотреть на «белого массу» как на заказчика, и, бросаемые на меня недвусмысленные взгляды, подталкивали мое воспаленное воображение к однозначному выводу: я ⎼ еда!» – пишет Меламуд.
Выдам спойлер: Александр Меламуд выживет и расскажет историю о мужике с игуаной.
Заглавное фото: strana.ua