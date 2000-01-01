Александр Крыжановский: «Активисты говорят о сносе здания. Чьи уши здесь торчат? Вы что, сумасшедшие?!»

Продолжая тему нашего спецпроекта о том, как живут небольшие театральные коллективы в условиях столицы, мы поговорили с художественным руководителем Нового драматического театра на Печерске Александром Крыжановским. Он рассказал, как маленькие театры не пускают на большие сцены, как обустроить репетиционное помещение своими руками и какая концепция театра ему близка.
Вчера мы рассказывали вам о том, что, по словам Виталия Малахова, происходит вокруг Театра на Подоле и его нового здания. Выяснилось, что буря возмущений в соцсетях перешла в обсуждения в кабинетах. Вскоре должна быть создана некая комиссия, которая окончательно решит: быть зданию или не быть. А пока коллектив Театра на Подоле продолжает репетировать в своем старом помещении (которое, кстати, находится буквально стена к стене отновостройки).
А вот вам другой пример существования небольшого театрального коллектива, причем прямо в жилом доме – Новый драматический театр на Печерске, возникший еще в 2000 году на базе выпускного курса Театрального университета. Его художественный руководитель Александр Крыжановский, конечно, мечтал бы и о большей игровой площадке, и о лучшем техоснащении сцены, но, по большому счету, рад, что у его театра есть хотя бы такое помещение.
«У нас есть свой дом, в котором мы можем работать. Это важно, потому что у многих и этого нет»
– Плюс один – то, что у нас есть свой дом, в котором мы можем работать, – отвечает Александр Крыжановский на наши вопросы о плюсах и минусах условий работы коллектива. – Это важно, потому что я понимаю: у многих и этого нет. Я пытаюсь решить с департаментом культуры вопрос насчет того, что театр маленький, камерный. Нам предлагают помещение в здании бывшего ДК «Большевик». Но, с моей точки зрения, есть еще в распоряжении города Театр оперетты, Молодой театр и еще масса помещений. Они говорят: «Да, пожалуйста, по коммерческой цене». А мне непонятно, почему так. У нас труппа хорошая. Я прошу раз в месяц назначать нормальную цену, чтобы мы могли играть там какие-то спектакли.
«Вопрос искусства — это вопрос жизни. Должна быть жизнь, а не ее имитация»
– Почему-то никто не говорит о кинотеатре «Зоряний», – недоумевает Александр Владимирович. – Это вопиющий факт! В 80-е годы было построено новое здание кинотеатра с двумя залами, потом совершенно по-хамски оно было приватизировано господином Януковичем и его окружением. Затем, превращено вего штаб, после этого перепродано шесть рази... тишина. По-прежнему оно стоит. Претензий никаких. Таких зданий много. Уменя огромные претензии к тому, что мало чего происходит в «Мистецькому арсеналі». Почему мало? Потому что там четыре этажа, великолепные подвалы, верх, где могут быть мастерские! Нет, это для fashion-показов и парочки выставок. Вопрос искусства – это вопрос жизни. Должна быть жизнь, а не ее имитация. Поэтому, возвращаясь к вопросу о помещении, я рад, что оно у нас есть, мы благодарны, что нам дают деньги .
– Какие-то вещи, которые мы можем сделать, мы сделали, несмотря на маленькое пространство, – продолжает Крыжановский. – Последний раз я был удивлен и благодарен, что нам дали деньги и мы их использовали, чтобы в маленьком зале создать мультимедийное пространство. Это шесть проекторов, которые сделаны как система, а еще из-за границы пришли камеры. Но, конечно, самое ценное – несами проекторы, а система, которая ихобъединяет. Содной стороны, это игра, актеры, а с другой – возможность применения новой современной эстетики в этом пространстве.
– Декорации как таковые всегда здесь были не очень, – говорит художественный руководитель. – Когда-то давно Питер Брук назвал свою книгу «Пустое пространство» – так он именовал сцену. И та же сцена в Шекспировском театре – это площадка, на которой находятся актеры, а места действий обозначались табличками. И эта классическая концепция театра мне более близка, чем концепция буржуазного театра.
«Впервые за последние годы в Украине, в Киеве, построили здание театра!»
– Хотел бы услышать мнение специалистов, причем не только украинских. Как я могу говорить о вещах, в которых ничего не понимаю? Я вижу, что современная идея правильная. Что касается воплощения... Мне может что-то нравиться, что-то не нравиться. Я думаю, большая ошибка была не обсуждать это сразу, а сначала построить, а потом уже говорить. Но, по-моему, самое неприятное вэтой ситуации то, что интересная труппа и Виталий Малахов оказываются в этом клинче, и театр не может запуститься и играть там свои спектакли. И, кстати, когда я говорил с Виталием Ефимовичем, он рассказывал, что многие активисты говорят: это здание нужно снести. Простите меня, чьи уши здесь торчат? Снести, чтобы потом что сделать на этом месте? Вы что, сумасшедшие?
– Надеюсь, что будет достаточно ума для того, чтобы найти решение изменить только какие-то фасадные элементы, – продолжает Крыжановский. – Банальный пример – это гостиница Hyatt на Софийской площади, которая является зеркалом: она присутствует, но в то же время ее нет. Однако я не специалист в данной сфере, и меня поражают люди, которые ничего в этом не понимают, никогда в этом не разбирались, но претендуют на собственное мнение на этот счет, причем агрессивно. Обо всем надо разговаривать. Когда появляются такие мнения, когда речь идет о сносе... Впервые за последние годы в Украине, в Киеве, построили здание театра! Да, можно что-то изменить, можно найти какие-то решения... Но снос?! Вы что, сумасшедшие?