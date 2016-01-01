Актрису, обвинившую Харви Вайнштейна в домогательствах, арестовали за хранение наркотиков

Полиция штата Вирджиния арестовала американскую актрису Роуз Макгоуэн за хранение наркотиков, сообщает Time.

Ордер был выписан 1 февраля, но известно о нем стало в октябре. Причиной тому послужили забытые вещи на борту одного из самолетов авиакомпании United, в которых обнаружили следы запрещенных веществ. По версии следствия, ручная кладь принадлежала Макгоуэн.

Актриса сама явилась в участок, но была отпущена под залог в пять тысяч долларов.

Макгоуэн заявила в Twitter, что происходящее с ней – это попытка заставить ее замолчать из-за обвинения продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Девушка одной из первых обвинила продюсера в сексуальных домогательствах и впоследствии – в изнасиловании.

О сексуальных домогательствах Вайнштейна актриса заговорила еще в 2016 году, однако не называла имени. Позже СМИ узнали, что Роуз заключила мировое соглашение с продюсером и получила от него 100 тысяч долларов.

Макгоуэн известна по роли Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные», а также по фильмам «Крик» и «Грайндхаус».