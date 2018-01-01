Актрисе Тони Коллетт не дали стать первооткрывательницей женского оргазма

«Да и как можно забыть случай, когда речь журналиста BBC Breakfast в прямом эфире была прервала звуком женского оргазма?» - спрашивает читателей The Independent. Похоже, отобрать трофей у Тони Коллетт хотят не только профессиональные актрисы, но и любительницы.

Но не исключено, что в словах Коллетт есть доля правды: быть может, в отличие от сериалов-предшественников, Wanderlust не ограничится сценой со вцепившимися в простыню пальцами и действительно найдет чем удивить видавших виды британских зрителей. Пока даже пресс-служба BBC не решается сказать наверняка: в комментарии для Metro спикер канала не подтвердил слова Коллетт, лишь аккуратно отметив, что сериал будет «одной из самых откровенных драм BBC о сексе и отношениях».

Напомним, что Wanderlust стартует на BBC One 4 сентября, но если вам по душе более суровые сюжеты, можете в этот день посмотреть новый спин-офф «Сыновей анархии» или телеверсию «Судной ночи».