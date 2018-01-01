Актрисе Тони Коллетт не дали стать первооткрывательницей женского оргазма

Пиар-службе BBC даже пришлось отвечать за слова звезды. Экранные оргазмы – штука серьезная.
Звезда хоррора «Наследственное» Тони Коллетт снялась в новой драме Wanderlust, о которой мы уже писали в подборке новых телепроектов BBC. В интервью Radio Times актриса заявила: «Мне сказали, что я первая женщина, которая покажет оргазм на BBC. И я рада, что мне досталась такая честь».
Зрители и критики хором бросились ее разубеждать. Актрисе напомнили, что в 2002 году BBC продемонстрировала миру женский оргазм в лесбийской драме «Бархатные ножки». Еще в 1993 году Шон Бин в роли Меллорса достиг того же результата с главной героиней сериала «Леди Чаттерлей»; скандальный роман Д.Г. Лоуренса для BBC экранизировал не менее скандальный режиссер Кен Расселл, так что без откровенных сцен обойтись никак не могло.
«Да и как можно забыть случай, когда речь журналиста BBC Breakfast в прямом эфире была прервала звуком женского оргазма?» - спрашивает читателей The Independent. Похоже, отобрать трофей у Тони Коллетт хотят не только профессиональные актрисы, но и любительницы.
Но не исключено, что в словах Коллетт есть доля правды: быть может, в отличие от сериалов-предшественников, Wanderlust не ограничится сценой со вцепившимися в простыню пальцами и действительно найдет чем удивить видавших виды британских зрителей. Пока даже пресс-служба BBC не решается сказать наверняка: в комментарии для Metro спикер канала не подтвердил слова Коллетт, лишь аккуратно отметив, что сериал будет «одной из самых откровенных драм BBC о сексе и отношениях».
Напомним, что Wanderlust стартует на BBC One 4 сентября, но если вам по душе более суровые сюжеты, можете в этот день посмотреть новый спин-офф «Сыновей анархии» или телеверсию «Судной ночи».