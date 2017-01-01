Актриса из «Настоящих домохозяек» использовала домработницу как половую тряпку

Домработница актрисы Карлтон Элизабет подала на нее в суд. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, пожаловалась на униженя со стороны работодательницы.

Уборщица, которая была нанята Элизабет в 2011 году для помощи по хозяйству в доме в Беверли-Хиллз, утверждает, что Элизабет часто находилась в состоянии алкогольного опьянения и неоднократно применяла физическое и психологическое насилие.

Женщина рассказала как актриса в прямом смысле использовала ее как половую тряпку. Другой инцидент, в результате которого горничная серьезно пострадала, произошел четыре месяца назад, когда Элизабет напилась и напала на нее. Поводом для конфликта стало сообщение домработницы мужу Элизабет: Она решила рассказать, как хозяйка дома разбила телевизор бейсбольной битой. После этого, как заявляет уборщица, актриса сильно толкнула ее, в результате чего домработница получила серьезные травмы. Женщина была отстранена от работы на две недели, после чего ее уволили.

Пострадавшая также рассказала, что за шесть лет работы несколько раз становилась свидетельницей того, что Элизабет причиняла себе вред и пыталась совершить самоубийство. Однажды она якобы выбросилась из окна на третьем этаже дома.

Карлтон Элизабет снялась в таких проектах, как «Таймшер», «Сексперимент», а также в сериале «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».