Активистка Femen устроила карнавал в полиции

Активистку Femen Анжелину Диаш опять вызвали на допрос в полицию за якобы подделку документов. Девушка не растерялась и решила выжать максимум из ситуации, облачившись в наряд неопознанных аборигенов.

«Это одеяние племени украинские людоеды, потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест, – варварская страна», – отметила активистка.

Это уже второе дело Анжелины. Впервые ее задержали 21 июля за оголение груди во время встречи президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко на Банковой в Киеве.

Преподаватель в детском саду (а именно там работает в свободное время от акций активистка) может заиграться с властями – и все это закончится плачевно. Бороться с диктатором оголенной грудью – достаточно глупое занятие, да и Femen является довольно сомнительной организацией. СМИ уже успели окрестить девушку секситримисткой.

Заглавное фото: strana.ua