Актеры студии «Квартал 95» рассказали, чему их научили мамы

Накануне международного Дня матери актеры студии «Квартал 95» записали трогательное видео-обращение, в которых признались, чему их научили мамы, какой поступок с детства они бы исправили, и с чем у них ассоциируются самые главные люди в жизни.

Так, Владимир Зеленский признался, что хотел бы уменьшить количество поступков, из-за которых его мама плакала. А Евгений Кошевой на вопрос, с чем у него ассоциируется мама, ответил, что запах жаренной картошки связан с детством, домом и мамой.

По словам Елены Кравец, самое ценное, чему ее научила мама, это умение ничего не бояться и рассчитывать только на себя. Напомню, сама Елена тоже уже познала радости материнства – вместе с мужем она воспитывает троих детей.