Актеры «Школы» встретились с креативными фанатами

Фотосессия поклонников сериала с их кумирами проходила в яблочном саду на ВДНХ. Школьники брали автографы у молодых актеров, активно с ними фотографировались и даже записывали видео для собственных видеоблогов, на которые их вдохновил просмотр сериала.

Позднее вместе с группой «Антитела» они исполнили главную песню телесериала, а также подпевали Анне Тринчер, когда актриса и участница «Голосу країни» исполняла свои композиции «Не бойся» и «У любви нет возраста».

Напомним, всеукраинский конкурс среди школ на лучший танец под саундтрек сериала «Школа» телеканал «1+1» проводил в апреле этого года. По результатам зрительского голосования на официальной странице проекта «Школа» в Instagram победу одержали ученики 7, 8 и 9 классов гимназии № 57 из Днепра.

Второй сезон одного из самых рейтинговых сериалов украинского ТВ стартует на канале «1+1» уже этой осенью.