Актеры «Школы» встретились с креативными фанатами

Победители конкурса на лучший танец под саундтрек проекта TDME («Там Де Ми Є»), который проводился в апреле, не только пообщались с героями рейтингового украинского сериала, но и сделали со своими кумирами множество совместных фото и видео.
Восемь победителей конкурса на лучший танец приехали из Днепра на фестиваль Atlas Weekend, где проходил «День #Школы» с актерами сериала «Школа», среди которых были Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Ирина Кудашова, Лиза Василенко, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Саша Петренко, Богдан Осадчук и Олега Выговский. Кроме того, фанаты также познакомились с украинской группой «Антитела», которая исполняет саундтрек к сериалу «Школа» под названием TDME («Там Де Ми Є»).
Фотосессия поклонников сериала с их кумирами проходила в яблочном саду на ВДНХ. Школьники брали автографы у молодых актеров, активно с ними фотографировались и даже записывали видео для собственных видеоблогов, на которые их вдохновил просмотр сериала.
Позднее вместе с группой «Антитела» они исполнили главную песню телесериала, а также подпевали Анне Тринчер, когда актриса и участница «Голосу країни» исполняла свои композиции «Не бойся» и «У любви нет возраста».
Напомним, всеукраинский конкурс среди школ на лучший танец под саундтрек сериала «Школа» телеканал «1+1» проводил в апреле этого года. По результатам зрительского голосования на официальной странице проекта «Школа» в Instagram победу одержали ученики 7, 8 и 9 классов гимназии № 57 из Днепра.
Второй сезон одного из самых рейтинговых сериалов украинского ТВ стартует на канале «1+1» уже этой осенью.