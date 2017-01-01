Актеры придут в черном на «Золотой глобус» в знак протеста

Голливудские актеры решили поддержать женщин и официально присоединились к протесту против сексуальных домогательств – на церемонию вручения «Золотого глобуса» они оделись в черное.

Актер Дуэйн Джонсон и стилист Илария Урбинанти подтвердили, что наденут черное в знак солидарности со своими коллегами-женщинами.

Урбинати является стилистом многих голливудских звезд, среди которых Том Хиддлстон, сыгравший Локи в «Торе».

Ранее стало известно, что голливудские актрисы договорились одеться в черные наряды на церемонию вручения «Золотого глобуса» в знак протеста против сексуальных домогательств. Известно, что в акции примут участие главные претендентки на эту премию – Эмма Стоун, Мерил Стрип и Джессика Честейн.

Фото: REUTERS