Актера «Дюнкерка» и его 71-летнюю бабушку арестовали по подозрению в убийстве

Бабушка Нейтана была последним человеком, кто видел Гайю Поуп. Отмечается, что пропавшая гостила у женщины и ее внука, которые живут в том же квартале.

Полиция в настоящее время занимается поисками девушки – по их мнению, она все еще может быть жива.

Сейчас подозреваемый остается под стражей, а вот его бабушку вчера выпустили под залог.