ТЕЛЕКРИТИКА

Актера «Дюнкерка» и его 71-летнюю бабушку арестовали по подозрению в убийстве

Дуся

В Британии арестован 19-летний актер Нейтан Элси и его 71-летняя бабушка Розмари Динч по подозрению в убийстве пропавшей девушки.

Нейтан Элси

Фото: The Sun

Розмари Динч

Фото: BBC

Гайя Поуп пропала 7 ноября. В тот день 19-летняя девушка попала на камеры наружного наблюдения на одной из улиц ее родного города Суонедж в графстве Дорсет. Гайя бежала по направлению к дому. За два дня до исчезновения она написала в Instagram, что беспокоится о своей безопасности. Также сообщается, что девушка была эпилептиком.

Гайя Поуп

Фото: The Sun

Бабушка Нейтана была последним человеком, кто видел Гайю Поуп. Отмечается, что пропавшая гостила у женщины и ее внука, которые живут в том же квартале.

Полиция в настоящее время занимается поисками девушки – по их мнению, она все еще может быть жива.

Сейчас подозреваемый остается под стражей, а вот его бабушку вчера выпустили под залог.

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