Актер «Школы» рассказал о разнице между своим поколением и поколением фанатов сериала

Долгожданная премьера второго сезона самого рейтингового сериала страны стартовала 27 августа на телеканале «1+1». Даня Вегас (в миру Даниил Черкас) сыграл в ленте загадочного парня, который угрожал одной из главных героинь «Школы» – девушке Нике.

В сериал Даня попал, пройдя кастинг.

«Это была моя очередная попытка пробиться «в свет», – рассказывает Даниил Черкас. – Ничего необычного: заполнил заявку, снял видео. Через некоторое время получил приглашение на кастинг, потом на пробы с актерами – и вот уже я на съемочной площадке».

По словам Вегаса, герой, которого он играет, ему в чем-то близок, но все же не до конца.

«Если взять все темное и плохое во мне, то да, в этом роль близка, – говорит актер. – Но если в целом, то нет, не очень близка. Ситуации буллинга, конечно же, знакомы ... я был как на одной стороне, так и на другой. Но типажи из сериала – нет, не знакомы».

Даня признается, что в его школьные годы интересы и ценности у детей отличались от нынешних, ведь не было ни навороченных смартфонов, ни соцсетей.

«У меня в школе все было иначе, как минимум по той причине, что ценности моего поколения отличались от тех, которыми живет поколение сериала «Школа», – рассказывает артист. – У меня тогда не было соцсетей, Instagram, смартфоны только появлялись. Хотя любимыми развлечениями было подрывать петарды, звонить в квартиры незнакомым людям и бежать... Но это совсем другая история».