Аксинья Курина испугалась корнеплода, а Анна Цыба подружилась с козой: как медийщики провели уик-энд

По традиции спешу рассказать, чем занимались медийщики на выходных.
Журналист и общественный активист Аксинья Курина испугалась корнеплода, напомнившего ей человеческое лицо. «Кошмар вегетарианца», – подписала она фотографию овоща. Ведь если у чего-то есть лицо, вегетарианец не может это есть.
Культуролог и арт-критик Анна Цыба отдыхала в деревне и «заселфилась с подругой». «Марта вообще яркая! – пишет Анна. – У нас с Аленой Пенечко уже были две подруги в детстве – Чичка и Маняша, – но такую любвеобильную и тусовочную козу я встречаю впервые! Наша любовь, похоже, взаимна, но не понимаю, как нам быть вместе, не знаю, что делать, как ее забрать».
Настя Топольская пожаловалась на жару в Ломбардии. Отдых, как выразилась диджей, проходил у нее «по-сухому» среди ленивых итальянцев.
А пиарщика Сергея Дидковского, видимо, все так достало, что он решил свести счеты с жизнью. Для этого Сергей нашел горную реку в Грузии.
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