Аксинья Курина испугалась корнеплода, а Анна Цыба подружилась с козой: как медийщики провели уик-энд

Культуролог и арт-критик Анна Цыба отдыхала в деревне и «заселфилась с подругой». «Марта вообще яркая! – пишет Анна. – У нас с Аленой Пенечко уже были две подруги в детстве – Чичка и Маняша, – но такую любвеобильную и тусовочную козу я встречаю впервые! Наша любовь, похоже, взаимна, но не понимаю, как нам быть вместе, не знаю, что делать, как ее забрать».