ТЕЛЕКРИТИКА

Аксинья Курина испугалась корнеплода, а Анна Цыба подружилась с козой: как медийщики провели уик-энд

Дуся

По традиции спешу рассказать, чем занимались медийщики на выходных.


Кинокритику, ценителю медленного интеллектуального кино Андрею Алферову не чужды и простые народные радости. Он готовил шашлыки, ставшие классикой советской кухни при Сталине.

Фото: facebook.com

Уик-энд журналиста Ивана Яковины был омрачен внезапно закончившейся туалетной бумагой.

Иногда катастрофа выглядит так

Фото: facebook.com

Телеведущий Владимир Остапчук подрабатывал ведущим свадьбы и прямо с рабочего места устроил конкурс в Facebook, предложив отгадать имена молодоженов. Хорошо, что хоть без банана обошлось.

Фото: facebook.com

Журналист и общественный активист Аксинья Курина испугалась корнеплода, напомнившего ей человеческое лицо. «Кошмар вегетарианца», – подписала она фотографию овоща. Ведь если у чего-то есть лицо,  вегетарианец не  может это есть.

#кошмарвегетарианца

Фото: facebook.com

Журналист и музыкант Альберт Цукренко поделился фотографией своего сокровища – семидюймовой пластинки Дэвида Боуи.

«Приємна нeсподіванка», – радуется Альберт.

Фото: facebook.com

Культуролог и арт-критик Анна Цыба отдыхала в деревне и «заселфилась с  подругой». «Марта вообще яркая! – пишет Анна. –  У  нас с  Аленой Пенечко уже были две подруги в детстве  – Чичка и Маняша,  – но такую любвеобильную и тусовочную козу я встречаю впервые! Наша любовь, похоже, взаимна, но не понимаю,  как нам быть вместе, не знаю, что делать, как ее забрать».

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Фото: facebook.com

Настя Топольская пожаловалась на жару в Ломбардии. Отдых, как выразилась диджей, проходил у нее «по-сухому» среди ленивых итальянцев.

«В Италии лето в стиле «не выходи из дому» – +34 и даже речки рядом нет», – подписала фото Топольская.

Фото: facebook.com

А пиарщика Сергея Дидковского, видимо, все так достало, что он решил свести счеты с жизнью. Для этого Сергей нашел горную реку в Грузии.

«Топлюсь», – коротко написал Дидковский на своей соцстранице.

Фото: facebook.com

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