Аккаунт Forbes Ukraine в Facebook переименован в Mind Ukraine

Раскрученный Facebook-аккаунт Forbes Ukraine с 367 000 подписчиками достался новому украинскому медиа Mind.kiev.ua, передает «Лига.Бизнес».

Владелец Mind Евгений Шпитко поменял название раскрученной Facebook-группы украинского Forbes на имя своего издания. И все люди, указавшие на своих страничках известный американский бренд в качестве бывшего работодателя, автоматом стали экс-сотрудниками нового СМИ.

Евгений Шпитко возглавлял «Forbes Украина» до начала этого года. В марте он покинул издательский дом, но права на администрирование странички «Forbes Україна» в соцсети остались за ним. Аккаунт начал использоваться для раскрутки издания Mind.kiev.ua, которое Шпитко запустил в мае этого года.

Сам владелец Mind.kiev.ua сообщил, что нарушений с его стороны в части переименования страницы и использования ее для раскрутки нового издания нет, были в рамках действующих правил Facebook и утверждались самой социальной сетью.

В центральном офисе Forbes Mеdia ситуацию никак не прокомментировали. Остается сделать вывод, что им совершенно до этого нет дела.