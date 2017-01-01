ТЕЛЕКРИТИКА

Адель почтила память Джорджа Майкла на музыкальном «Оскаре»

Известен полный список победителей «Грэмми-2017»

Дуся

Эти выходные были просто мегамузыкальными. Пока у нас проходил второй полуфинал нацотбора на Евровидение-2017, в Америке отгремела самая влиятельная премия в сфере музыки и шоу-бизнеса.

Так, в воскресенье, 12 февраля, в Лос-Анджелесе прошла 59-я ежегодная премия «Грэмми». Об этом сообщает TSN.UA.

Награду за «Лучшее музыкальное видео» получила Бейонсе (композиция Formation). Она впервые появилась на публике после объявления о том, что ждет двойню.

Британская певица Адель победила в пяти номинациях. Ее альбом «25» стал лучшим. Также она забрала награду в категориях «Лучшее сольное исполнение» (песня Hello), «Запись года», «Лучший поп-вокальный альбом» и «Лучшая песня», опередив в этой номинации Бейонсе и Джастина Бибера.
Во время своей речи Адель сломала статуэтку пополам, чтобы отдать вторую часть Бейонсе. «По-моему, альбом года – это Lemonade Бейонсе, – заявила звезда. – Ее альбом такой грандиозный, что я не могу принять эту награду».

Премию в категории «Лучший альтернативный альбом» получила Blackstar – последняя работа британского музыканта Дэвида Боуи, который ушел из жизни в январе прошлого года.

Кроме того, эта композиция победила в номинации «Лучшее рок-исполнение».

Полный список всех лауреатов премии «Грэмми»:

Альбом года: «25», Адель.

Запись года: Hello, Адель.

Лучший новый исполнитель: Chance the Rapper.

Песня года (награда песенника): Hello, Адель и Грег Керстин.

Лучшее поп-сольное выступление: Hello, Адель.

Лучший поп-вокальный альбом: «25» Адель.

Лучший традиционный поп-вокальный альбом: «Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin», Вилли Нельсон.

Лучший поп-дуэт или выступление группы: «Stressed Out», Twenty One Pilots.

Лучший танцевальный/электронный альбом: «Skin», Flume.

Лучшая рок-песня: Blackstar, Дэвид Боуи.

Лучший рок-альбом: «Tell Me І'm Pretty», Cage the Elephant.

Лучший альтернативный музыкальный альбом: «Blackstar», Дэвид Боуи.

Лучший R&B альбом: «Lalah Hathaway Live», Lalah Hathaway.

Лучший urban contemporary-альбом: Lemonade, Бейонсе.

Лучший рэп-альбом: «Coloring Book», Chance the Rapper.

Лучший кантри-альбом: «A Sailor's Guide to Earth», Sturgill Simpson.

Лучшее сольное кантри-исполнение: «My Church», Maren Morris.

Лучший джазовый вокальный альбом: «Take Me to the Alley», Gregory Porter.

Лучший джазовый инструментальный альбом: Country for Old Men, Джон Скофилд.

Лучшая саундтрек-компиляция для визуальных средств массовой информации: «Miles Ahead», Miles Davis & Various Artists.

Продюсер года (неклассический): Грег Керстин.

Лучший музыкальный клип: Formation, Бейонсе.

Заглавное фото: glamour.ru



Статьи по теме

Теги