Адель почтила память Джорджа Майкла на музыкальном «Оскаре»

Эти выходные были просто мегамузыкальными. Пока у нас проходил второй полуфинал нацотбора на Евровидение-2017, в Америке отгремела самая влиятельная премия в сфере музыки и шоу-бизнеса.

Так, в воскресенье, 12 февраля, в Лос-Анджелесе прошла 59-я ежегодная премия «Грэмми». Об этом сообщает TSN.UA.

Награду за «Лучшее музыкальное видео» получила Бейонсе (композиция Formation). Она впервые появилась на публике после объявления о том, что ждет двойню.