Адель почтила память Джорджа Майкла на музыкальном «Оскаре»

Эти выходные были просто мегамузыкальными. Пока у нас проходил второй полуфинал нацотбора на Евровидение-2017, в Америке отгремела самая влиятельная премия в сфере музыки и шоу-бизнеса.
Так, в воскресенье, 12 февраля, в Лос-Анджелесе прошла 59-я ежегодная премия «Грэмми». Об этом сообщает TSN.UA.
Награду за «Лучшее музыкальное видео» получила Бейонсе (композиция Formation). Она впервые появилась на публике после объявления о том, что ждет двойню.
Adele broke her Grammy to share with Beyoncé because she is an angel and she gets it. #GRAMMYs pic.twitter.com/DwdFvXYvlh— Alex Goldschmidt (@alexandergold) 13 февраля 2017 г.
Премию в категории «Лучший альтернативный альбом» получила Blackstar – последняя работа британского музыканта Дэвида Боуи, который ушел из жизни в январе прошлого года.
Кроме того, эта композиция победила в номинации «Лучшее рок-исполнение».
Полный список всех лауреатов премии «Грэмми»:
Альбом года: «25», Адель.
Запись года: Hello, Адель.
Лучший новый исполнитель: Chance the Rapper.
Песня года (награда песенника): Hello, Адель и Грег Керстин.
Лучшее поп-сольное выступление: Hello, Адель.
Лучший поп-вокальный альбом: «25» Адель.
Лучший традиционный поп-вокальный альбом: «Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin», Вилли Нельсон.
Лучший поп-дуэт или выступление группы: «Stressed Out», Twenty One Pilots.
Лучший танцевальный/электронный альбом: «Skin», Flume.
Лучшая рок-песня: Blackstar, Дэвид Боуи.
Лучший рок-альбом: «Tell Me І'm Pretty», Cage the Elephant.
Лучший альтернативный музыкальный альбом: «Blackstar», Дэвид Боуи.
Лучший R&B альбом: «Lalah Hathaway Live», Lalah Hathaway.
Лучший urban contemporary-альбом: Lemonade, Бейонсе.
Лучший рэп-альбом: «Coloring Book», Chance the Rapper.
Лучший кантри-альбом: «A Sailor's Guide to Earth», Sturgill Simpson.
Лучшее сольное кантри-исполнение: «My Church», Maren Morris.
Лучший джазовый вокальный альбом: «Take Me to the Alley», Gregory Porter.
Лучший джазовый инструментальный альбом: Country for Old Men, Джон Скофилд.
Лучшая саундтрек-компиляция для визуальных средств массовой информации: «Miles Ahead», Miles Davis & Various Artists.
Продюсер года (неклассический): Грег Керстин.
Лучший музыкальный клип: Formation, Бейонсе.
Заглавное фото: glamour.ru