«А где этот клитор?» В Госкино представили официальный трейлер секс-комедии Ольги Ряшиной

В Госкино к вопросу секс-комедии Ольги Ряшиной подошли куда серьезней. Как отметил глава Госкино Филипп Ильенко, «поддержка комедий сегодня для Госкино очень важна. Так как это самый популярный жанр не только в Украине, но и во всех европейских странах, кроме того [комедии] еще и востребованы. Так как дают возможность весело провести время в кинотеатрах». И тут не поспоришь.

Напомню, премьера «Секс и ничего личного» ожидалась 14 февраля 2019 года, но авторы ленты решили, наверное, что так долго ждать нет сил. А поэтому этим летом перенесли дату премьеры на 20 декабря этого года.