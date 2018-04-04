ТЕЛЕКРИТИКА

«А где этот клитор?» В Госкино представили официальный трейлер секс-комедии Ольги Ряшиной

Дуся

В ожидания ленты «Секс и ничего личного» авторы фильма добавляют все больше и больше провокации и эротики. Еще летом нам рассказывали короткие подробности из жизни героев, на прошлой неделе показали их секс-арсенал на официальном постере, а теперь буквально продемонстрировали в деталях, как Романа Луцкого будут обучать мастерству секса. Неужели нас ждет «50 оттенков серого» по-украински?


Главная изюминка официального трейлера – роль шоумена Сергея Притулы в качестве секс-тренера.

«Когда тебе выпадает такая возможность, отказываться – грех. Тема секса, несмотря на ее открытость, до сих пор остается табу в головах многих людей. Мы с командой хотели показать, что ничего страшного в этом нет, в противном случае, нас бы с вами тут не было», – отшучивается Притула.

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Из трейлера становится яснее сюжет. Так, поехать изучать секс-мастерство – изначально не была идея самого Луцкого, на секс-уроки его отправила его девушка и лишь потом поняла, что зря. Такой поворот, однозначно, добавляет интриги фильму. А вот генеральный продюсер ленты Влад Ряшин надеется, что эта роль поможет наконец-то Роману Луцкому добиться официального звания «украинского секс-символа» среди женской аудитории в Украине.

Дуся

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В Госкино к вопросу секс-комедии Ольги Ряшиной подошли куда серьезней. Как отметил глава Госкино Филипп Ильенко, «поддержка комедий сегодня для Госкино очень важна. Так как это самый популярный жанр не только в Украине, но и во всех европейских странах, кроме того [комедии] еще и востребованы. Так как дают возможность весело провести время в кинотеатрах». И тут не поспоришь. 

Напомню, премьера «Секс и ничего личного» ожидалась 14 февраля 2019 года, но авторы ленты решили, наверное, что так долго ждать нет сил. А поэтому этим летом перенесли дату премьеры на 20 декабря этого года.

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