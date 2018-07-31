А что, так можно было? Том Круз долгое время не знал о существовании порно

Звезда франшизы «Миссия невыполнима» узнал о существовании порно в интернете всего 12 лет назад, когда ему было 44 года.
.@JuddApatow takes us back to when he brought @SethRogen to a meeting with @TomCruise and they had a chat about internet porn. #LSSC pic.twitter.com/n1oW78DrXh— The Late Show (@colbertlateshow) July 31, 2018
По словам Апатоу, в 2006 году он привел Тома Круза на встречу с актером Сетом Рогеном, чтобы обсудить их возможное участие в романтической комедии. Во время обсуждения сценария Роген («Ананасовый экспресс») упомянул о некоем порноролике из интернета.
«И Том Круз говорит: "Что!? Ты хочешь сказать, что в интернете есть фильмы для взрослых?"», – вспоминает режиссер.
Как рассказал Апатоу, актер был крайне удивлен и переспросил его:
«То есть ты говоришь, если бы я залез в компьютер и зашел во всемирную сеть... то нашел бы там людей, занимающихся сексом?»
Сет Роген подтвердил в Twitter правдивость этой истории, ну а фильм так и не был снят по причине крайней занятости Тома Круза.