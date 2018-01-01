7 фактов о восходящей звезде Тимоти Шаламе

Сезон вручение кинонаград только начался, а актера Тимоти Шаламе уже провозгласили прорывом года. В первую очередь благодаря его талантливой работе в гей-драме «Зови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданьино. Именно эта роль принесла Тимоти, отметившему в конце декабря свое 22-летие, номинации на «Золотой глобус» и SAG Award. Но это еще не все – молодому актеру уже пророчат «Оскар»!

Я решила собрать для вас интересные факты из жизни Тимоти Шаламе. Ведь не успеем оглянуться, как начинающая звезда станет вторым Леонардо Ди Каприо, а мы о нем еще ничего не знаем.

1

Парень из непростой семьи

Фото: spletnik.ru

Тимоти Шаламе родился в самом криминальном районе Нью-Йорка – Адской кухне. Семья у него непростая. Мать актера Николь Флендер в юности танцевала в Нью-Йоркском балете, а затем участвовала в мюзиклах на Бродвее, отец Марк Шаламе работает редактором в ЮНИСЕФ, старшая сестра Полин – тоже актриса, живет в Париже. Дядя у Тимоти – актер и режиссер, тетя – телевизионный продюсер, дедушка писал сценарии.

С неоконченным высшим образованием

Фото: theplaylist.net

Шаламе учился в школе искусств LaGuardia на Манхэттене, а сразу после нее поступил в Колумбийский университет. Причем совет продолжить учебу дала ни много ни мало Клэр Дэйнс – коллега по съемочной площадке сериала «Родина», где Шаламе снимался в течение одного сезона. Проучился, правда, он там всего год, поскольку решил сосредоточиться на съемках в кино.

3

Начал сниматься еще ребенком

Тимоти Шаламе в сериале «Родина» Фото: images.bwog.com

Тимоти еще в детстве снимался в рекламе и короткометражках, а официально его первой телевизионной работой значится роль в сериале «Закон и порядок». Но полноценным дебютом актера все же лучше считать его работу в 16-летнем возрасте в сериале «Родина», после которого ему начали предлагать серьезные роли. Например, в фильме Криса Нолана «Интерстеллар» Тимоти сыграл сына героя Мэттью Макконахи. Потом были «Аддеролловые дневники» с Джеймсом Франко, комедия «Любите Куперов» и много других проектов.

4

С тех пор снимается много и охотно

Фото: youtube.com

Помимо «Зови меня своим именем» у Тимоти в этом году вышли еще три ленты: вестерн «Недруги», драма Hot Summer Nights и драмеди «Леди Бёрд». Также Шаламе снимался в экранизации мемуаров Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction и в комедии Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Так что в ближайшее время нас ожидает много премьер с участием актера.

5

Едва не стал зятем самой Мадонны

Лурдес и Тимоти Фото: dailymail.co.uk

Тимоти, в отличие от своих сверстников, личную жизнь предпочитает держать под семью замками и не любит соцсети. Единственный роман актера, о котором известно СМИ, это его отношения пятилетней давности с дочерью Мадонны – Лурдес Леон. Они вместе учились в школе искусств LaGuardia. Их отношения продлились около года, но Тимоти успел познакомиться со звездной мамой Лурдес и ее отцом Карлосом Леоном.

6

И даже читает рэп

Фото: youtube.com

А вот свою любовь к рэпу Тимоти не удалось скрыть. Дело в том, что самым любопытным удалось найти в сети клипы Шаламе, где, будучи еще школьником, он читает рэп об уроках статистики и своей учительнице мисс Лотон. Думаю, пересказывать видео нет смысла – смотрим!

7

P. S. Любит костюмы от Calvin Klein

Фото: gq.ru