ТЕЛЕКРИТИКА

35-летний девственник ищет свою единственную

Дзидзьо показал свой новый фильм «DZIDZIO Первый раз» украинским селебрити

Дуся

Мне кажется, сегодня лишь стоит произнести вслух «Дзидзьо», как мигом со всех сторон слетятся желающие увидеть, о чем речь. Словно по моему заклинанию вчера состоялась вторая на этой неделе премьера фильма «DZIDZIO Первый раз». Во вторник – для журналистов, вчера – для звезд украинского шоу-бизнеса. И кому не показывай фильм, результат один – до духоты полные залы.


В чем секрет популярности Дзидзьо? Точного ответа на этот вопрос однозначно нет. Кто-то считает, что в простоте, с которой певец, режиссер и продюсер собственных фильмов подходит к поставленной проблеме. А кому-то кажется, что именно за сказочной колоритностью, которой буквально укутаны ленты Михаила Хомы, – будущее украинского кино для народа.

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Как бы то ни было, людей на втором показе было в разы больше, чем на первом.

Такого ажиотажа в кинотеатре «Оскар» я уже не наблюдала давно. Кажется, все бросили свои дела ради бесплатного показа «DZIDZIO Первый раз»

Фото: Анна Федорук

И дело, скорее всего, не в красной дорожке, по которой помпезно...

Фото: Анна Федорук

...и с цветами в руках шагали актеры фильма и VIP-гости.

Фото: Анна Федорук

И дело не в шампанском

Фото: Анна Федорук

И даже не в соблазнительных закусках...

Фото: Анна Федорук

А в ощущении праздника, которое буквально пропитывало этот вечер

Фото: Анна Федорук

И вот этому прямое доказательство:

(Видео специально для «Дуси» сняла Анна Федорук)

Давайте же коротко о фильме. По сюжету второй ленты украинского певца, DZIDZIO опаздывает на самолет в Португалию, где его ждала мама и знакомство с девушкой Зоряной, которую она ему и подыскала. Мама так разгневана легкомыслием сына, что выгоняет его из своей городской квартиры и отправляет в дом деда. Тут и начинается уже полюбившаяся многим зрителям тема – DZIDZIO и село. Но в этот раз проблема у главного героя будет куда интимней, чем в ленте «DZIDZIO Контрабас», а именно – первый секс. Да-да, вы не ослышались, первый секс в 35 лет.

Той единственной, по сюжету фильма, окажется актриса Анна Тихомирова, которая, к слову, получила эту роль, пройдя отбор из 600 претенденток!

Фото: Анна Федорук

Кстати, Ярослава Притула-Хома ленту о «первом сексе» своего мужа пока еще не видела.

Фото: Анна Федорук

Вместо нее на показ позвали дядю Жору...

Фото: Анна Федорук

Соломию Витвицкую…

Фото: Анна Федорук

Клуб двойников Дзидзьо…

Фото: Анна Федорук

И большого украинского босса?

Фото: Анна Федорук

Кстати, о финансировании фильма. Как «Телекритике» рассказал сам Михаил Хома, перед началом съемок команда Dzidziofilm обратилась в Минкульт за финансовой поддержкой. Но на питчинге проектов команде Дзидьо сказали c'est la vie и пожелали удачи. Поэтому ленту «DZIDZIO Первый раз» пришлось снимать своими силами, а стоило это порядка 12 млн гривен.

Не поддержали финансово, зато пришли оценить. Среди гостей я заметила министра культуры Евгения Нищука

Фото: Анна Федорук

И главу Госкино Филиппа Ильенко

Фото: Анна Федорук

Второй режиссер ленты Тарас Дронь был неимоверно рад такому количеству гостей

Фото: Анна Федорук

Шутка о счастливом и беззаботном ведущем Славе Соломке, который то и дело ходит по вечеринкам, все еще актуальна

Фото: Анна Федорук

Не упустили гости возможности сделать селфи с колоритным урологом, которого сыграл Василий Ващук, директор ровенского Дома культуры.

Фото: Анна Федорук

Познакомилась я также с актером Владимиром Карковским и его двумя близнецами. Кстати, детей на фильме про первый секс было и вправду многовато, даже несмотря на ограничение 12+. Куда только смотрит Госкино?

Фото: Анна Федорук

Кстати, мне посчастливилось сидеть в зале с продюсерской группой фильма. За реакцией на фильм его творцов я наблюдала очень пристально, поскольку сидела сразу позади них. В новом фильме, как вы уже поняли из трейлера, практически два главных героя – Дзидзьо и его друг – ловелас Богдан Паук. Девушек сразу предупреждаю: Богдан женат и пришел он на премьеру не только со своей женой, но и 10-летней дочерью.

Одним из гостей вечеринки был халат, который одевал на себя в фильме Богдан Паук

Фото: Анна Федорук

Будет ли вторая часть у «DZIDZIO Первый раз»? Нет – как говорится, девственность дважды не теряют.

А вот вам кадр из самого фильма.

Фото: Анна Федорук

Если вы, мои читатели, уже успели сделать выводы о новой картине, сравнив ее с «DZIDZIO Контрабас», спешу вам сообщить – картины кардинально отличаются друг от друга. И «Первый раз», кажется, намного лучше «Контрабаса». В этом фильме не провисает сценарий, не хромает режиссура и достаточно мало «тупых» шуточек. Единственное общее – какой-то особый, никем до конца не изученный колорит Западной Украины и ее жителей: походы в церковь каждое воскресенье, специфическая реакция на бытовые ситуации, проблемы миграции – это, как мне кажется, клондайк для киношников.

Искренне беспокоюсь только о том, как фильмы Дзидзя воспринимают на его родине (во Львовской области), поскольку своих земляков автор, не стесняясь, выставляет еще той неотесанной деревенщиной.

И пока не забыла о самом главном – премьера ленты «DZIDZIO Первый раз» на больших экранах уже сегодня, 25 октября.

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