35-летний девственник ищет свою единственную

Мне кажется, сегодня лишь стоит произнести вслух «Дзидзьо», как мигом со всех сторон слетятся желающие увидеть, о чем речь. Словно по моему заклинанию вчера состоялась вторая на этой неделе премьера фильма «DZIDZIO Первый раз». Во вторник – для журналистов, вчера – для звезд украинского шоу-бизнеса. И кому не показывай фильм, результат один – до духоты полные залы.
В чем секрет популярности Дзидзьо? Точного ответа на этот вопрос однозначно нет. Кто-то считает, что в простоте, с которой певец, режиссер и продюсер собственных фильмов подходит к поставленной проблеме. А кому-то кажется, что именно за сказочной колоритностью, которой буквально укутаны ленты Михаила Хомы, – будущее украинского кино для народа.
Как бы то ни было, людей на втором показе было в разы больше, чем на первом.
И вот этому прямое доказательство:
(Видео специально для «Дуси» сняла Анна Федорук)
Давайте же коротко о фильме. По сюжету второй ленты украинского певца, DZIDZIO опаздывает на самолет в Португалию, где его ждала мама и знакомство с девушкой Зоряной, которую она ему и подыскала. Мама так разгневана легкомыслием сына, что выгоняет его из своей городской квартиры и отправляет в дом деда. Тут и начинается уже полюбившаяся многим зрителям тема – DZIDZIO и село. Но в этот раз проблема у главного героя будет куда интимней, чем в ленте «DZIDZIO Контрабас», а именно – первый секс. Да-да, вы не ослышались, первый секс в 35 лет.
Кстати, о финансировании фильма. Как «Телекритике» рассказал сам Михаил Хома, перед началом съемок команда Dzidziofilm обратилась в Минкульт за финансовой поддержкой. Но на питчинге проектов команде Дзидьо сказали c'est la vie и пожелали удачи. Поэтому ленту «DZIDZIO Первый раз» пришлось снимать своими силами, а стоило это порядка 12 млн гривен.
Кстати, мне посчастливилось сидеть в зале с продюсерской группой фильма. За реакцией на фильм его творцов я наблюдала очень пристально, поскольку сидела сразу позади них. В новом фильме, как вы уже поняли из трейлера, практически два главных героя – Дзидзьо и его друг – ловелас Богдан Паук. Девушек сразу предупреждаю: Богдан женат и пришел он на премьеру не только со своей женой, но и 10-летней дочерью.
Будет ли вторая часть у «DZIDZIO Первый раз»? Нет – как говорится, девственность дважды не теряют.
Если вы, мои читатели, уже успели сделать выводы о новой картине, сравнив ее с «DZIDZIO Контрабас», спешу вам сообщить – картины кардинально отличаются друг от друга. И «Первый раз», кажется, намного лучше «Контрабаса». В этом фильме не провисает сценарий, не хромает режиссура и достаточно мало «тупых» шуточек. Единственное общее – какой-то особый, никем до конца не изученный колорит Западной Украины и ее жителей: походы в церковь каждое воскресенье, специфическая реакция на бытовые ситуации, проблемы миграции – это, как мне кажется, клондайк для киношников.
Искренне беспокоюсь только о том, как фильмы Дзидзя воспринимают на его родине (во Львовской области), поскольку своих земляков автор, не стесняясь, выставляет еще той неотесанной деревенщиной.
И пока не забыла о самом главном – премьера ленты «DZIDZIO Первый раз» на больших экранах уже сегодня, 25 октября.