35-летний девственник ищет свою единственную

В чем секрет популярности Дзидзьо? Точного ответа на этот вопрос однозначно нет. Кто-то считает, что в простоте, с которой певец, режиссер и продюсер собственных фильмов подходит к поставленной проблеме. А кому-то кажется, что именно за сказочной колоритностью, которой буквально укутаны ленты Михаила Хомы, – будущее украинского кино для народа.

Давайте же коротко о фильме. По сюжету второй ленты украинского певца, DZIDZIO опаздывает на самолет в Португалию, где его ждала мама и знакомство с девушкой Зоряной, которую она ему и подыскала. Мама так разгневана легкомыслием сына, что выгоняет его из своей городской квартиры и отправляет в дом деда. Тут и начинается уже полюбившаяся многим зрителям тема – DZIDZIO и село. Но в этот раз проблема у главного героя будет куда интимней, чем в ленте «DZIDZIO Контрабас», а именно – первый секс. Да-да, вы не ослышались, первый секс в 35 лет.