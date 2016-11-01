14-летнюю школьницу хотят засудить за селфи в обнаженном виде

В США школьницу обвинили в изготовлении порнографических материалов после того, как она отправила своему однокласснику селфи в обнаженном виде. Об этом сообщает KSTP.

По данным обвинения, девочка использовала Snapchat. Позднее фотография с обнаженной школьницей распространилась среди других пользователей.

За обвиняемую вступились члены Американского союза защиты гражданских свобод, которые выступили за прекращение судебного преследования.

Защита утверждает, что инцидент следует идентифицировать как секстинг (переписка с отправкой откровенных фотографий. – Прим. ред.), а не как изготовление порнографии. Но проблема в том, что по законам штата Миннесота, где рассматривается дело, между двумя явлениями не существует различий.

При этом в деле не фигурирует жертва, поскольку ни получатель, ни его родители не обращались в суд. Обвинение рассматривает это происшествие как «способ проиллюстрировать очевидную проблему, у которой есть последствия».

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