ТЕЛЕКРИТИКА

10-летняя сага о «Черном казаке» и низовой инициативе

При чем тут трансцендентальная медитация Дэвида Линча?

Дуся

Больше десяти лет назад стало известно о том, что в Украине силами народа снимают фильм. «Черный казак», по задумке авторов, – любовно-мистическая история, основанная на сказке Сашка Лирныка «О вдове Анне Шулячко, Черном казаке и страшном заклятии».


О том, что фильм без бюджета и зарплат коллективу выйдет на экраны, стали говорить еще в конце прошлого года. Уже весной в сети можно было увидеть трейлер, но дату премьеры никто не спешил оглашать. Предварительно сообщалось, что фильм появится на экранах в конце весны, летом, в начале осени. И вот дождались – лента выходит в прокат 25 октября.

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На презентации авторы подводили итоги. Фильм и вправду снимался 10 лет, а в целом над картиной работало более полутора тысяч человек, среди которых 500 актеров. И тут авторы уже в какой раз подчеркнули, что любое участие в съемках фильма было добровольное и на волонтерских началах.

Режиссер ленты Владислав Чабанюк представляет фильм

Фото: Анна Федорук

А вот и основной состав креативной группы, работавшей над «Черным казаком»

Фото: Анна Федорук

Кстати, главная героиня Анна, которую сыграла Марина Юрчак, кажется, за 10 лет совершенно не постарела

Фото: Анна Федорук

Какой патриотический проект без братьев Капрановых? Которые, кстати, были в самых оригинальных вышиванках в этот вечер

Фото: Анна Федорук

Без Братьев Капрановых и Соломии Витвицкой!

Фото: Анна Федорук

Немного колоритных гостей вам в тему

Фото: Анна Федорук

Гости мероприятия

Фото: Анна Федорук

Несколько минут разговоров о самой ленте, а затем все завертелось вокруг главного гостя презентации – известного режиссера Дэвида Линча, который, к слову, не так давно сам получал лично в руки каравай от Петра Порошенко и фотографировался с лопатой.

Линч на связи

Фото: Анна Федорук

После длительных попыток наладить связь Дэвид Линч наконец-то взял слово. Говорил он немного и в основном – о пользе трансцендентальной медицины для людей, переживших военные действия, да и вообще для всех, кто испытывает стресс.

«Дэвид, а фильм вы смотрели?» – раздается вопрос из зала.

Кстати, перед началом фильма зал заполнился полностью

Фото: Анна Федорук

После длительной технической паузы режиссер отвечает, что нет. «Только трейлер видел. Разве этого мало?» – сказал Линч. После чего уточнил, что не видел, потому что фильм еще не переведен на английский.

Тут надо сразу напомнить, что, как сообщалось ранее, все вырученные средства от проката фильма пойдут на реабилитацию украинских военных, раненых в зоне АТО. А 15% от суммы будет перечислено «Фонду Дэвида Линча», который занимается реализацией программ по трансцендентальной медицине в помощь ветеранам.

Участники АТО, кстати, тоже пришли поддержать ленту

Фото: Анна Федорук

После слов Дэвида перешли к статистике самоубийств среди демобилизованных военных и снова говорили о важности реабилитации.

Василь Середенко в роли Черного казака

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А я тем временем расскажу вам сюжет фильма. События происходят в XVII веке в селе Сабадаш под Жашковом (Черкасская область). Казацкая вдова Анна замечает, что ночью кто-то стал помогать по хозяйству. Подстерегла казака, одетого в черное. Влюбляется в него, но узнает, что он проклят сотником, потому что заснул на страже. Теперь только ночью может выйти из общей могилы, чтобы помочь людям. Если опоздает к восходу солнца – останется там навсегда.

К слову, в свое время сценарий выиграл конкурс Госкино и несколько лет стоял в плане на реализацию. Однако денег от государственного агентства съемочная группа так и не получила.

«Фильм не похож на стандартные голливудские боевики. Это истинно украинская лента, чем-то напоминает "Пропавшую грамоту"», – описывал свое детище Сашко Лирнык еще в августе на закрытой презентации ленты в кинотеатре «Жовтень».

И напоследок – о съемочной группе. Режиссер ленты – директор государственного заповедника «Трипольская культура» Владислав Чабанюк. Главную мужскую роль отдали капитану современного казацкого корабля-чайки «Спас» из Черкасской области Василию Середенко. Татар сыграли активисты исторического клуба «Росичи», а главную героиню Анну – киевская артистка Марина Юрчак, единственная профессиональная актриса в команде.

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