10-летняя сага о «Черном казаке» и низовой инициативе

После длительных попыток наладить связь Дэвид Линч наконец-то взял слово. Говорил он немного и в основном – о пользе трансцендентальной медицины для людей, переживших военные действия, да и вообще для всех, кто испытывает стресс.

«Дэвид, а фильм вы смотрели?» – раздается вопрос из зала.