ТЕЛЕКРИТИКА

«1+1» никому не скажет: телеканал создал анонимный проект для подростков

Дуся

Телеканал «1+1» презентовал анонимный онлайн-дневник «Тільки нікому не кажи», где каждый школьник может оставить свою запись и рассказать о проблемах и переживаниях, не боясь быть рассекреченным.


Как заявляют создатели, цель проекта - научить подростков делиться собственными эмоциями, а также дать родителям возможность узнать, чем живут их дети.

Вдохновение для создания ресурса стал резонансный украиноязычный сериал “Школа”, поклонники которого стали писать актерам о своих жизненных проблемах, таких как: буллинг, неразделенная любовь, вредные привычки, тяжелые отношения с преподавателями и т.д.

Часто школьники не в силах поделиться подобными переживаниями с родными и друзьями, поэтому проект «Тільки нікому не кажи» призван стать анонимной площадкой для каждого из них.

Сейчас на портале всего три раздела: «Те, що турбує», «Вдячність» и «Школа моєї мрії», в каждом из которых по одному анонимному письму.

Фото: Maxpixel

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