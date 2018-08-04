«Всех на х*й»: Филипп Киркоров навлек на себя гнев поклонников

Артист, Рудковская и еще одна дама одеты в весьма пестрые наряды от Versace и Dolce & Gabbana. Этот факт вызвал насмешки у подписчиков: звездный образ назвали петушиным и слишком вульгарным, который не подходит для отдыха.

«Какой колхоз!! – пишет один из подписчиков. – Не позорьтесь!!! А еще называют себя людьми искусства!!»

Поначалу Яна Рудковская попыталась остепенить хейтеров, напомнив им, что Versace носят не только «лохи», но и певица Бейонсе. Однако подписчиков это не остановило, и они продолжили потешаться над нарядами российских звезд.

И тут в дело вмешался сам Бедросович, не придумав ничего лучшего, как посылать всех куда подальше.