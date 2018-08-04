ТЕЛЕКРИТИКА

«Всех на х*й»: Филипп Киркоров навлек на себя гнев поклонников

Дуся

Народный артист России по-хамски повел себя с подписчиками в Instagram – и теперь от него массово отписываются.


На днях Филипп Киркоров опубликовал в соцсети фотографию с отдыха в Италии. На снимке он запечатлен в компании дам, одна из которых – телеведущая Яна Рудковская.

НАША САРДИНИЯ НА СТИЛЕ @versace @dolcegabbana

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Артист, Рудковская и еще одна дама одеты в весьма пестрые наряды от Versace и Dolce & Gabbana. Этот факт вызвал насмешки у подписчиков: звездный образ назвали петушиным и слишком вульгарным, который не подходит для отдыха.

«Какой колхоз!! – пишет один из подписчиков. – Не позорьтесь!!! А еще называют себя людьми искусства!!»

Поначалу Яна Рудковская попыталась остепенить хейтеров, напомнив им, что Versace носят не только «лохи», но и певица Бейонсе. Однако подписчиков это не остановило, и они продолжили потешаться над нарядами российских звезд.

И тут в дело вмешался сам Бедросович, не придумав ничего лучшего, как посылать всех куда подальше.

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Увещевания вроде «как можно быть таким хамом» и «вас мало жизнь наказывала за ваш язык и поведение» на певца не подействовали.

Матерные выпады со стороны звезды возмутили массу поклонников – и они принялись отписываться от певца. Вскоре после этого Киркоров откорректировал нелицеприятные комментарии, но многие успели сделать скриншоты оскорбительных ответов артиста и растиражировать в соцсетях.

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