«Всех на х*й»: Филипп Киркоров навлек на себя гнев поклонников

Народный артист России по-хамски повел себя с подписчиками в Instagram – и теперь от него массово отписываются.
На днях Филипп Киркоров опубликовал в соцсети фотографию с отдыха в Италии. На снимке он запечатлен в компании дам, одна из которых – телеведущая Яна Рудковская.
Артист, Рудковская и еще одна дама одеты в весьма пестрые наряды от Versace и Dolce & Gabbana. Этот факт вызвал насмешки у подписчиков: звездный образ назвали петушиным и слишком вульгарным, который не подходит для отдыха.
«Какой колхоз!! – пишет один из подписчиков. – Не позорьтесь!!! А еще называют себя людьми искусства!!»
Поначалу Яна Рудковская попыталась остепенить хейтеров, напомнив им, что Versace носят не только «лохи», но и певица Бейонсе. Однако подписчиков это не остановило, и они продолжили потешаться над нарядами российских звезд.
И тут в дело вмешался сам Бедросович, не придумав ничего лучшего, как посылать всех куда подальше.
Увещевания вроде «как можно быть таким хамом» и «вас мало жизнь наказывала за ваш язык и поведение» на певца не подействовали.
Матерные выпады со стороны звезды возмутили массу поклонников – и они принялись отписываться от певца. Вскоре после этого Киркоров откорректировал нелицеприятные комментарии, но многие успели сделать скриншоты оскорбительных ответов артиста и растиражировать в соцсетях.