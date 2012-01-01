Влогер-гей совершил каминг-аут перед своим пятилетним братом

В ролике влогер Оливер Поттер беседует со своим пятилетним братом Альфи о значении любви и спрашивает у мальчика, как тот отреагирует, если его старший брат выйдет замуж. В ответ ребенок заявил, что это было бы очень круто. «Я видел фильм, в котором один мужчина влюбился в другого, и все говорили, что это круто, круто-круто», – говорит Альфи.
В комментариях под видео пользователи похвалили Поттера за смелость и заявили, что это самый милый ролик, который они видели в своей жизни.
По словам самого Оливера, он решил записать видео с признанием, чтобы придать людям смелости открыто говорить со своими близкими, друзьями, братьями и сестрами.
Видео уже набрало около двух миллионов просмотров и стало вирусным.