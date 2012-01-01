Влогер-гей совершил каминг-аут перед своим пятилетним братом

В комментариях под видео пользователи похвалили Поттера за смелость и заявили, что это самый милый ролик, который они видели в своей жизни.

По словам самого Оливера, он решил записать видео с признанием, чтобы придать людям смелости открыто говорить со своими близкими, друзьями, братьями и сестрами.

Видео уже набрало около двух миллионов просмотров и стало вирусным.