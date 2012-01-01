ТЕЛЕКРИТИКА

Влогер-гей совершил каминг-аут перед своим пятилетним братом

Дуся
В ролике влогер Оливер Поттер беседует со своим пятилетним братом Альфи о значении любви и спрашивает у мальчика, как тот отреагирует, если его старший брат выйдет замуж. В ответ ребенок заявил, что это было бы очень круто. «Я видел фильм, в котором один мужчина влюбился в другого, и все говорили, что это круто, круто-круто», – говорит Альфи.

В комментариях под видео пользователи похвалили Поттера за смелость и заявили, что это самый милый ролик, который они видели в своей жизни.

По словам самого Оливера, он решил записать видео с признанием, чтобы придать людям смелости открыто говорить со своими близкими, друзьями, братьями и сестрами.

Видео уже набрало около двух миллионов просмотров и стало вирусным.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Дуся

Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»

Дуся

Сергей Бабкин: «Как-то я упал возле дома на улице и проснулся от того, что с меня снимали часы»

Популярное на Телекритике



Дуся

«Извините, я извиняюсь»: примеры раскаяния и отсутствия чувства вины украинских журналистов

Бизнес

Госкино аннулировало прокатное удостоверение сериала «Круговорот»

Дуся

В Крыму будет вещать несуществующий украинский канал

Дуся

Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»